«Поезд памяти»: калининградские школьники и ветераны вспоминают хронику Сталинградской битвы

«Поезд памяти» прибыл в Волгоград . Сегодня его пассажиры возложили цветы на Мамаевом кургане. По пути к берегам Волги они посетили Брянск и другие города России

— Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой.

С такими песнями, танцами и караваем калининградцев встречают в Брянске. Сюда «Поезд памяти» приезжал в прошлом году. Такие остановки ждут ветеранов и школьников с самого запада России на трёх станциях. Но главная цель путешествия — город герой Волгоград, который до 1961 года носил название Сталинград.

Дорога из Калининграда в Волгоград занимает два дня. Это время школьники решили не терять даром. С самого начала поездки одни украшают вагоны, другие пишут письма тем, кто защищал Родину во время войны. С помощью специальной почты «поезда памяти» послания доставляют ветеранам.

Ульяна Федич, школьница:

— Рассказывали им о том, как мы были рады встретить их здесь. О том, что они сейчас находятся в этом поезде рядом с нами. Мы много чего им пожелали, потому что мы искренне хотим, чтобы у них всё это было в жизни.

Вечером ребята устраивают для ветеранов концерты. В военной форме они поют фронтовые песни. Звучат и современные хиты, девочки читают стихи.

Спустя два дня пути «поезд памяти» прибывает в Волгоград. Сразу с перрона все отправляются на экскурсию в один из главных музеев города — панораму Сталинградской битвы. Многие из участников акции здесь впервые. Среди них и Николай Иванович. В Волгоград он мечтал попасть всю жизнь. Во время Великой отечественной войны в Сталинграде воевал его отец.

Николай Чигерин, житель Калининграда:

— Чувства они переполняют. И хочется приехать сюда и отдать дань, поклониться тем людям, которые выстояли и сделали коренной перелом в Великой Отечественной войне.

Ветеран войны Хаким Бикеев тоже никогда не был в Волгограде. Но несмотря на почётный возраст, он отправился в поездку, что бы своими глазами увидеть места, где в 1943 году после ожесточённых боёв наступил переломный момент в ходе всей войны.

Хаким Бикеев, ветеран Великой Отечественной войны:

— Я специально поехал, что бы посмотреть этот город и отдать дань уважения тем, кто его защитили и освободили.

В музее ветераны и школьники своими глазами увидели панораму, посвященную разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом. Это самое крупное живописное полотно в России.

Яна Щербатая, корреспондент:

— Рядом с музеем панорамой Сталинградской битвы находится один из символов ожесточённых боёв, которые шли в городе во время войны. Крыша этой мельницы была разрушена ударами авиабомб. А буквально каждый квадратный метр здания иссечён пулями и осколками.

В конце первого дня ветераны и школьники увидели спектакль посвящённый Великой Отечественной войне. Впереди у них ещё много достопримечательностей и возложение цветов на Мамаевом кургане. А уже 27 марта поезд памяти отправится домой, в Калининград.