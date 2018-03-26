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«Стрелял от испуга»: приезжие таксисты избили конкурентов в центре Москвы
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«Стрелял от испуга»: приезжие таксисты избили конкурентов в центре Москвы 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В больнице оказался один из участников конфликта в центре Москвы, где таксисты не поделили место на парковке и затеяли драку с применением оружия, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Камера наблюдения зафиксировала противостояние частных извозчиков.
Инцидент произошел поздним вечером в Большом Черкасском переулке. Обе стороны конфликта утверждают, что избиению предшествовала словесная перепалка, в ходе которой пострадавший употребил неподобающее выражение.
"Меня человек ударил, я ответил. Стрелял я случайно, от испуга, чтобы прекратить. И стрелял я в сторону", — поведал на допросе один из задержанных, полгода назад приехавший в Москву на заработки.
На кадрах видно, сколь «профессионально» двое мужчин разобрались со своими соперниками. Конкурентов — действие происходило на стоянке такси — избивали и после того, как они оказались на асфальте и уже не оказывали сопротивления. В результате один из пострадавших попал в больницу с легкими травмами.
Подозреваемым, у которых при обыске нашли травматический пистолет, грозит до четырех месяцев ареста по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
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