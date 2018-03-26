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Дунай выходит из берегов: Одесский губернатор предсказывает 100 тыс. пострадавших
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Дунай выходит из берегов: Одесский губернатор предсказывает 100 тыс. пострадавших 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.
«На прошлой неделе отправил помощников проинспектировать ситуацию на реке Дунай. Уровень воды приближается к критической отметке. В зоне риска — более 100 тыс. жителей. Завтра отправляюсь в город Вилково», — написал Степанов на своей странице в Facebook.
В свою очередь в пресс-службе Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщили, что по состоянию на 26 марта на украинском участке Дуная возле Вилково ожидается колебание уровня воды в пределах 160-170 см над нулем поста (на 8-18 см выше высокого судоходного уровня — ред.), что может вызвать затопление пониженных незаселенных участков города.
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