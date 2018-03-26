Дунай выходит из берегов: Одесский губернатор предсказывает 100 тыс. пострадавших

Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

«На прошлой неделе отправил помощников проинспектировать ситуацию на реке Дунай. Уровень воды приближается к критической отметке. В зоне риска — более 100 тыс. жителей. Завтра отправляюсь в город Вилково », — написал Степанов на своей странице в Facebook.

В свою очередь в пресс-службе Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщили, что по состоянию на 26 марта на украинском участке Дуная возле Вилково ожидается колебание уровня воды в пределах 160-170 см над нулем поста (на 8-18 см выше высокого судоходного уровня — ред.), что может вызвать затопление пониженных незаселенных участков города.