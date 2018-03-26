В Майкопе состоялось заседание комиссии по ликвидации ЧС

В администрации Майкопа состоялось заседание городской комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. По поручению мэра республиканской столицы Андрея Гетманова, его провел заместитель главы Юрий Томчак.

«Члены комиссии рассмотрели вопросы подготовки к паводкоопасному периоду, обсудили комплекс мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности и другие актуальные темы», сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

По информации заместителя начальника Адыгейского гидрометцентра Виктории Гусевой, для своевременного прогнозирования паводков ведутся метеонаблюдения на метеостанциях в Гузерипле, Даховской, Шунтуке и в Майкопе, организованы гидрологические наблюдения на гидропостах в верховьях реки Белой и на реке Курджипс. Мониторинг ведется дважды в сутки, а при достижении штормовых отметок — каждые два часа.

По прогнозам метеорологов, паводкоопасный период начнется в апреле, а наибольшая водность рек ожидается с середины мая до конца июня –в сезон максимально обильных осадков. В августе, наоборот, прогнозируется маловодье.

О готовности муниципального образования к пропуску паводковых вод доложил руководитель управления ЧС г. Майкопа Каплан Абрегов.

Для получения оперативной информации о паводковой обстановке организован мониторинг уровня воды в водоемах, представляющих потенциальную угрозу подтопления городских микрорайонов и сельских населенных пунктов. Специалистами городского Управления ЧС и МКУ «Благоустройство» проведено обследование гидротехнических сооружений, расположенных на территории Майкопа.

Определены места, расположенные по руслу реки Белой, которые подлежат очистке от наносов и карчей. Организовано оповещение населения в случае возникновения ЧС: для этого используется локальная система оповещения Майкопской ГЭС, автоматизированные и передвижные системы оповещения.