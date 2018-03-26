Минэкономики Татарстана запустило канал в Telegram

По данным пресс-службы ведомства, единая приемная создана с целью оперативного решения вопросов, возникающих в процессе деятельности предприятий и организаций различных форм собственности и иных субъектов предпринимательской деятельности.

В сообщении говорится, что теперь представители бизнеса смогут задать вопросы главе ведомства по телефону горячей линии, непосредственно в день приема граждан, через интернет-приемную на официальном сайте, через телеграм-канал @mineconom16, а также через окно «Напиши министру», которое заработало в МФЦ.

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