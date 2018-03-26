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Первая в России комплексная система безопасности на дорогах заработала в Астраханской области
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Первая в России комплексная система безопасности на дорогах заработала в Астраханской области 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
С ее помощью можно не только следить за соблюдением ПДД, но и отслеживать перегруз тяжелого транспорта.
С помощью введения комплексной системы безопасности власти региона рассчитывают не только повысить уровень безопасности на дорогах и продлить срок службы дорожного покрытия, но и пополнить бюджет региона за счет контроля над нарушителями, передает ОТР.
Вадим Сун-Чи-Ми, директор Астраханского филиала ПАО «Ростелеком», сообщил:
— Видео снимается, правонарушение фиксируется, затем это правонарушение выдается инспекторам на обработку. Все каналы передачи защищены, специально сертифицированы по ГОСТу, поэтому возможности избежать штрафа за неправильную парковку не будет.
Всего в регионе работают 148 стационарных и мобильных комплексов фото— и видеофиксации нарушений.
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