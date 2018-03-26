31 марта 2018 16.00 Издательство «Эксмо» представляет: «Остановленный мир. Творческая встреча с Алексеем Макушинским» 

Встречу ведет редактор издательства «Эксмо» Надя Делаланд.
Алексей Макушинский — поэт, прозаик, литературовед и эссеист. Он родился в Москве, его отец Анатолия Рыбаков — автор романа «Дети Арбата». Его детство прошло в «писательской деревне» Переделкино, поэтому нет ничего удивительного в том, что Алексей тоже стал писателем. Сейчас он постоянный автор журналов «Звезда», «Дружба народов», «Крещатик», «Арион», «Вопросы литературы» и др. Его роман «Пароход в Аргентину» вошел в короткий список премии «Большая книга», получил первый приз «Русской премии». С 1998 года он живет в Германии, работает на кафедре славистики в Университете Майнца. На творческой встрече в Музее Булата Окуджавы Алексей Макушинский представит свою новую книгу «Остановленный мир», вышедшую в издательстве «Эксмо» в феврале 2018 года. А так же расскажет о своем творчестве и ответит на вопросы гостей вечера.