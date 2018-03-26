31 марта 2018 16.00 Издательство «Эксмо» представляет: «Остановленный мир. Творческая встреча с Алексеем Макушинским» 

Управа района Ново-Переделкино города Москвы: последние новости

Малышам рассказали о защитниках Отечества

Школьники из Ново-Переделкино заняли второе место во всероссийской спортивно-образовательной игре

За последние полгода в технополис "Москва" вошли еще 10 высокотехнологичных компаний