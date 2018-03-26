«Чувствует ваш страх». Что делать при нападении злой собаки?

Жители российских городов с приходом весны начали жаловаться на агрессивное поведение бездомных собак. Стаи животных без опаски бегают по спальным районам и скверам, где гуляют дети. Кинолог челябинской региональной общественной организации «Ассоциация спасателей» Елена Бронских рассказала «АиФ-Челябинск», как нужно вести себя при встрече с агрессивной собакой.

Кусают только чужаков

Проблема бродячих животных, несмотря на работу зоозащитников и служб отлова, актуальна не только для провинций с большим частным сектором, но и современных мегаполисов. Пристанищем становятся автомобильные стоянки и заправки, стройки и гаражи. Нередко прикормленные неравнодушными гражданами псы обосновываются около многоэтажек. Обычно при виде человека они убегают, но весной всё меняется. Начинается так называемый период «собачьих свадеб». Животные сбиваются в стаи и становятся непредсказуемыми.

«Бездомные собаки ведут себя агрессивно преимущественно, когда человек заходит на их территорию, — говорит Елена Бронских. — Животные обычно обустраивают своё лежбище вдали от людей, на отшибах, в гаражных кооперативах. И рьяно охраняют его от чужаков. Крайне редко происходят нападения в густонаселённых общественных местах. В таких случаях бродячая собака может лишь понюхать вас и безобидно проводить по улице».

Жертвы смертельного вируса

Другой причиной неадекватного поведения может оказаться бешенство. На Южном Урале карантин по бешенству с конца зимы периодически вводят в различных территориях, в том числе в самом Челябинске . Переносчиками заболевания помимо лис оказываются и больные собаки. Чтобы обезопасить домашних питомцев, во многих муниципалитетах объявлен месячник по профилактике бешенства. В это время ветеринарные станции бесплатно прививают животных от вируса, который в большинстве случаев заканчивается летально для животных и людей.

«Бешеную собаку видно сразу. У неё болезненный вид, из пасти текут слюни, и неадекватное поведение», — отмечает челябинский кинолог.

Если рядом с вашим домом поселилась собачья стая, следует обратиться в службу отлова животных. Так, в Челябинске это муниципальное предприятие «ГорЭкоЦентр». Если раньше бездомных псов сразу убивали огромной дозой снотворного, то теперь поступают гораздо гуманнее. Всех привозят в ветприёмник. Там их осматривает ветеринар, и если животное не опасно, его сможет забрать домой любой желающий.

Бежать бесполезно

Если вы заприметили неподалеку стаю собак, то, скорее всего, зашли на их территорию. Не испытывайте судьбу и измените маршрут. Когда поблизости находятся щенки, то конфликта точно не избежать. Животные инстинктивно кинутся защищать потомство.

«Они чувствуют страх людей и получают от этого кайф. Поэтому при встрече со злой собакой не смотрите ей в глаза, не кричите и не машите руками — это повод к атаке», — предупреждает Елена Бронских.

У готовящейся к нападению собаки поджат хвост, сутулая спина, втянут живот и виден оскал. Говорить какие-то команды, вроде «Фу!» и «Назад», — бесполезно. Бродячие животные не обучены этому. Бежать тоже не следует, ибо пёс всё равно догонит.

«Медленно отходите назад, не поворачивайтесь к собаке спиной. Смотрите прямо, как бы поверх животного. Без резких движений поднимите руки перед собой, желательно взять сумку, рюкзак, зонтик, шапку или варежки — любой имеющийся у вас предмет, который при атаке сможете дать укусить собаке вместо вас самих», — советует кинолог.

Обычно собаке достаточно один раз прикусить что-то, и она тут же убегает.

«При нападении постарайтесь удержать равновесие и не упасть, в противном случае вы откроете противнику все слабые места, — говорит Елена Бронских. — Если она укусила и не отпускает — больно надавите на глаза и нос, бейте под хвост и по половым органам. Если на собаке есть ошейник, запустите под него руку и попытайтесь поднять животное».

Когда подоспеет подмога: скажите, чтобы оттащили агрессивную собаку, удерживая её за задние лапы. Если на вас будут даже небольшие раны — немедленно обращайтесь к врачу.