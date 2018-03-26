Рога и копыта за фасадом ТРЦ. Почему в России гибнут дети, но не бизнес миллиардеров

«Зимней Вишней», перестроенным из бывшей кондитерской фабрики торговым центром площадью в 18,9 тыс. кв. метров, управляло ООО «Зимняя Вишня Кемерово». Это небольшое предприятие с выручкой в 68,1 млн рублей. Фактическим же владельцем является миллионер Денис Штенгелов — он основатель бренда «Кириешки» и сейчас живет в Австралии

И такая ситуация характерна не только для Кемерово . Например, в Красноярске , самым крупным ТРЦ «Планета» площадью более 170 тыс. кв. метров, управляет некое ООО «Росевродевелопмент-Красноярск». В базе «Спарк. Интерфакс» значится, что выручка компании за прошлый год составляет более 2 млрд рублей, но работает там не более 50 человек. Однако фактический владелец компании — оффшор АКЕРОНИУС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД" и 100% его акций находятся в залоге в одном из банков.

Этой же компании принадлежит и ТРЦ «Аура» в другом областном центре на востоке страны — в Новосибирске . Объект называют вторым в городе по значимости после «Меги», в которой якорными арендаторами являются крупные публичные международные бренды — «Ашан» «Икеа» , «Леруа мерлен». «Аурой» управляет некое ООО «Молтех», которое входит в группу «Росевродевелопмент». ООО «Молтех» по итогам 2016 года показал выручку в 562 млн рублей, но по совокупности признаков «Спарк-Интерфакс» и его тоже относят к малым предприятиям.

На самом деле управление торговых центров небольшими компаниями — обычная практика, — говорит президент Российской гильдии риэлторов Татьяна Деменок . «Я знаю такие примеры и у себя в Екатеринбурге , и в других городах, потому что езжу по стране, интересуюсь. Там где совсем современные торгово-развлекательные центры или другие развлекательные места, там работают серьезные управляющие компании. А если бизнес-центры или торговые центры небольшие, например, от 5 до 15 тыс. м2 не считается сильно большой площадью, то там могут быть чуть ли не ИП», — рассказывает она.

И действительно, хотя ТЦ В Красноярске и Новосибирске упраляют формально небольшие компании, у них есть все признаки солидности — например, большой уставный капитал (в случае с Красноярском он вообще составляет полмиллиарда рублей). Эти ТЦ так называемого первого эшелона, входящие в пул самых крупных ТРЦ не только своих городов, но и страны. И если уж они предпочли «оптимизироваться», то, конечно небольшая «Зимняя вишня» не стала исключением. Торговый центр в Кемерово не мог похвастаться ярким набором магазинов или большой площадью. Тут привлекало другое — большая развлекательная зона и фудкорты. Это формат так называемого «районного торгового центра», которые местные компании охотно строили в конце 2000-х на каждом свободном участке земли.

http://img2.fedpress.ru/thumbs/800/2018/03/1702/16d009edf36b169d8c2f8a50566e54cb.jpg Таким ТРЦ в Екатеринбурге, например, можно назвать «Радуга Парк». Его построил «Форум групп» в 2012 году рядом с одним из самых крупных городских кладбищ. Ею управляет компания «УК Радуга». У фирмы с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, выручка за 2016 год составила более 68 млн рублей и это микропредприятие. Она управляет площадью в 130 тыс. кв. метров.

Огромным челябинским ТРЦ «Алмаз» в Челябинске (общая площадь составляет 222 000 кв.м на 2 этажах) управляет компания «Родник», выручка которой за 2017 год составила почти 2,5 миллиарда рублей. Уставный капитал у компании, чей объект ежедневно посещают более 60 тысяч человек — 280 тысяч рублей и формально — это тоже малое предприятие, которое может быть освобождено от проверок пожарной безопасности.

Подобная ситуация складывается по всей стране — в Краснодаре Сочи или Магадане — везде крупными ТРЦ управляют небольшие организации. Почему? Таким образом компании снижают издержки, — поясняют профессионалы. «ИП и небольшие компании управляют торговыми центрами затем, что таким образом оптимизируют налоги и затраты. Управлять, в принципе, может и малое предприятие. Может у него только один объект и тогда они работают по другой системе налогообложения, доход получает только собственник, а управляющая компания — вознаграждение за работу» — рассказывает "Федерал Пресс" Татьяна Деменок.

Есть и еще одна проблема с небольшими компаниями, которые управляют ТРК. Фактически они никому не подконтрольны государственным организациям: ведь лицензии на такую работу не требуется. «У нас лицензированию полежат те управляющие компании, которые занимаются управлением жилых домов, где проживают граждане. А там, где бизнес-центры, торговые центры, такого требования нет» — объясняет Татьяна Деменок.