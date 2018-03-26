Рога и копыта за фасадом ТРЦ. Почему в России гибнут дети, но не бизнес миллиардеров 

«Зимней Вишней», перестроенным из бывшей кондитерской фабрики торговым центром площадью в 18,9 тыс. кв. метров, управляло ООО «Зимняя Вишня Кемерово». Это небольшое предприятие с выручкой в 68,1 млн рублей. Фактическим же владельцем является миллионер Денис Штенгелов — он основатель бренда «Кириешки» и сейчас живет в Австралии.
И такая ситуация характерна не только для Кемерово. Например, в Красноярске, самым крупным ТРЦ «Планета» площадью более 170 тыс. кв. метров, управляет некое ООО «Росевродевелопмент-Красноярск». В базе «Спарк. Интерфакс» значится, что выручка компании за прошлый год составляет более 2 млрд рублей, но работает там не более 50 человек. Однако фактический владелец компании — оффшор АКЕРОНИУС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД" и 100% его акций находятся в залоге в одном из банков.
Этой же компании принадлежит и ТРЦ «Аура» в другом областном центре на востоке страны — в Новосибирске. Объект называют вторым в городе по значимости после «Меги», в которой якорными арендаторами являются крупные публичные международные бренды — «Ашан», «Икеа», «Леруа мерлен». «Аурой» управляет некое ООО «Молтех», которое входит в группу «Росевродевелопмент». ООО «Молтех» по итогам 2016 года показал выручку в 562 млн рублей, но по совокупности признаков «Спарк-Интерфакс» и его тоже относят к малым предприятиям.
На самом деле управление торговых центров небольшими компаниями — обычная практика, — говорит президент Российской гильдии риэлторов Татьяна Деменок. «Я знаю такие примеры и у себя в Екатеринбурге, и в других городах, потому что езжу по стране, интересуюсь. Там где совсем современные торгово-развлекательные центры или другие развлекательные места, там работают серьезные управляющие компании. А если бизнес-центры или торговые центры небольшие, например, от 5 до 15 тыс. м2 не считается сильно большой площадью, то там могут быть чуть ли не ИП», — рассказывает она.
И действительно, хотя ТЦ В Красноярске и Новосибирске упраляют формально небольшие компании, у них есть все признаки солидности — например, большой уставный капитал (в случае с Красноярском он вообще составляет полмиллиарда рублей). Эти ТЦ так называемого первого эшелона, входящие в пул самых крупных ТРЦ не только своих городов, но и страны. И если уж они предпочли «оптимизироваться», то, конечно небольшая «Зимняя вишня» не стала исключением. Торговый центр в Кемерово не мог похвастаться ярким набором магазинов или большой площадью. Тут привлекало другое — большая развлекательная зона и фудкорты. Это формат так называемого «районного торгового центра», которые местные компании охотно строили в конце 2000-х на каждом свободном участке земли.
http://img2.fedpress.ru/thumbs/800/2018/03/1702/16d009edf36b169d8c2f8a50566e54cb.jpg Таким ТРЦ в Екатеринбурге, например, можно назвать «Радуга Парк». Его построил «Форум групп» в 2012 году рядом с одним из самых крупных городских кладбищ. Ею управляет компания «УК Радуга». У фирмы с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, выручка за 2016 год составила более 68 млн рублей и это микропредприятие. Она управляет площадью в 130 тыс. кв. метров.
Огромным челябинским ТРЦ «Алмаз» в Челябинске (общая площадь составляет 222 000 кв.м на 2 этажах) управляет компания «Родник», выручка которой за 2017 год составила почти 2,5 миллиарда рублей. Уставный капитал у компании, чей объект ежедневно посещают более 60 тысяч человек — 280 тысяч рублей и формально — это тоже малое предприятие, которое может быть освобождено от проверок пожарной безопасности.
Подобная ситуация складывается по всей стране — в Краснодаре, Сочи или Магадане — везде крупными ТРЦ управляют небольшие организации. Почему? Таким образом компании снижают издержки, — поясняют профессионалы. «ИП и небольшие компании управляют торговыми центрами затем, что таким образом оптимизируют налоги и затраты. Управлять, в принципе, может и малое предприятие. Может у него только один объект и тогда они работают по другой системе налогообложения, доход получает только собственник, а управляющая компания — вознаграждение за работу» — рассказывает "Федерал Пресс" Татьяна Деменок.
Есть и еще одна проблема с небольшими компаниями, которые управляют ТРК. Фактически они никому не подконтрольны государственным организациям: ведь лицензии на такую работу не требуется. «У нас лицензированию полежат те управляющие компании, которые занимаются управлением жилых домов, где проживают граждане. А там, где бизнес-центры, торговые центры, такого требования нет» — объясняет Татьяна Деменок.
Минимизировать издержки заставляют высокие налоги и прочие платежи которые ложатся на бизнес — уверен член генсовета «Деловой России» Антон Любич. «Такие трагедии являются следствием сложившейся „коррупционной культуры“ в нашем бизнесе. Что важно в строительстве? Кому выделили землю? Кому и почему разрешили завезти гастарбайтеров, т. е. сэкономить на труде, социальных обязательствах, зарплате? К кому два года не приходили надзорные органы под предлогом защиты „малого бизнеса“ от излишней административной нагрузки? Ответы на эти вопросы указывают на факторы, которые формируют профиль участников рынка. Дальше уже решающим является, то как такие люди относятся к своим клиентам. Тем самым погибшим людям, среди которых большинство дети» — говорит он.