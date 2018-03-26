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Работы по ремонту асфальта на 4-ой улице Новоселки и в Охтинском проезде проведут до конца апреля
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Работы по ремонту асфальта на 4-ой улице Новоселки и в Охтинском проезде проведут до конца апреля 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Асфальтовое покрытие на Охтинском проезде и 4-ой улице Новоселки приведут в порядок, как только позволит погода. На данный момент аварийность и травмоопасность отсутствует.
Об этом сообщил директор ГБУ «Жилищник района Молжаниновский» Дмитрий Вишняков.
Ранее на портал «Наш город» от жителей района поступали сообщения о плохом качестве асфальта, наличии ям и выбоин по указанным адресам. Официальный ответ заявителям был дан в установленные сроки.
— В ходе комиссионного обследования указанной в обращении территории факт разрушения асфальтобетонного покрытия подтвердился. Для ремонта асфальтобетонного покрытия требуется проведение капитальных видов работ с применением горячей асфальтовой смеси и при условии положительных температурных условий не ниже (+5). Данные виды работ являются сезонными и будут выполнены в весенне-летнее время с применением горячего асфальта до 30 апреля, — говорится в ответе Вишнякова.
Напомним, что оставить свое сообщение в рубриках портала «Наш город» может любой житель Москвы после несложной процедуры регистрации. (то)
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