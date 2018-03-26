Ещё
Глава управы Молжаниновского поздравил с юбилеем старейшую жительницу района
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава управы Молжаниновского поздравил с юбилеем старейшую жительницу района 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Лидия Чельцова — старейший житель района Молжаниновский, ветеран Великой Отечественной войны и единственный в районе человек, награжденный медалью «За оборону Москвы». В марте она отметила свой 95-летний юбилей.
Глава управы Артур Силиверстов тепло поздравил именинницу с юбилеем, вручив ее дочери Галине персональное поздравление президента России Владимира Путина, цветы и памятный подарок с пожеланием здоровья, счастья и долгих лет жизни.
— Мы гордимся такими людьми и ценим все то, что было сделано тем поколением для победы и нашего мирного существования, — отметил Артур Силиверстов.
Долгих лет жизни и здоровья ветерану также передали и другие представители управы и общественности. (то)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
Жители САО обсудят с префектом предоставление льгот социально незащищённым группам населения На улице 4-я Новоселки научат работать с бумагой В Молжаниновском расширили штат участковых
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17 стран высылают российских дипломатов515
США высылают российских дипломатов298
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно227
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди123
У Украины заканчивается газ34
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение