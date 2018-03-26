Глава управы Молжаниновского поздравил с юбилеем старейшую жительницу района

Лидия Чельцова — старейший житель района Молжаниновский, ветеран Великой Отечественной войны и единственный в районе человек, награжденный медалью «За оборону Москвы ». В марте она отметила свой 95-летний юбилей.

Глава управы Артур Силиверстов тепло поздравил именинницу с юбилеем, вручив ее дочери Галине персональное поздравление президента России Владимира Путина , цветы и памятный подарок с пожеланием здоровья, счастья и долгих лет жизни.

— Мы гордимся такими людьми и ценим все то, что было сделано тем поколением для победы и нашего мирного существования, — отметил Артур Силиверстов.

Долгих лет жизни и здоровья ветерану также передали и другие представители управы и общественности. (то)