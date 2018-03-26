Нидерланды хотят ввести скидки на парковку для «зеленых» автомобилей

Среди других мер — реконструкция крупнейших в стране дорожных развязок для повышения скорости движения потока транспорта и установка дополнительных подзарядных станций по всей стране для электромобилей.

Окончательный план будет представлен в мае, после того как завершатся общественные обсуждения вопроса и проведена экономическая оценка предложенных мер.

Ван Велдховен хочет, чтобы изменения вступили в силу как можно скорее для того, чтобы привести качество воздуха в соответствие с европейскими нормами и начать работать над более жесткими стандартами Всемирной организации здравоохранения

За более активные действия в данной сфере выступает и голландская экологическая организация Milieudefensie. В прошлом году она даже выиграла судебный процесс, обязавший правительство Нидерландов предпринять более активные действия для улучшения качества воздуха в стране. В инстанции тогда постановили, что существующая «Национальная программа по улучшению качества воздуха» слишком расплывчата, поскольку не содержит конкретных мер в краткосрочной перспективе и не привязана к европейскому и голландскому законодательству.

С учетом этого властям было предписано разработать конкретный план, который предусматривает скорейшее снижение содержания в воздухе твердых частиц и окиси азота. Именно на это и направлены меры, разрабатываемые в настоящее время правительством.