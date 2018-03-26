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Робота для росписи тарелок собрал семиклассник из Головинского
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Робота для росписи тарелок собрал семиклассник из Головинского 

Управа района Головинский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
На престижном городском конкурсе Школы-конференции «Робостарт» ученик 7-го класса школы № 648 в Головинском районе Илья Рассахатский, создавший модель робота — рисовальщика тарелок, занял 3-е место.
Илья не первый год участвует в конкурсе, который проходит в Московском дворце детского творчества на Воробьёвых горах: в прошлом году он собрал робот-пылесос. В этом году Илья решил сделать что-то более оригинальное. Долго думал, искал идеи в Интернете и, наконец, собрал робота-рисовальщика. А педагог предложила использовать в качестве поверхности для росписи тарелочки.
— Илья — творец! Фонтанирует идеями и вместе с тем вдумчивый и дотошный мальчик, — говорит о своём ученике учитель информатики и ведущая кружка робототехники Ирина Маликова.
Модель была собрана на основе микрокомпьютера EV3, деталей конструктора «Лего», фломастеров. Робот
умеет рисовать фломастерами трёх разных цветов. Благодаря занятиям робототехникой Илья освоил специальные программы. (ео)
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