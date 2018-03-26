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Уведомлять об уплате личных имущественных налогов будут по новой форме
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Уведомлять об уплате личных имущественных налогов будут по новой форме 

Время бухгалтера 1 час назад
С 01.04.2018 обновится бланк налогового уведомления об уплате имущественных налогов.
Новшество коснется только физлиц.
Что конкретно будет изменено:
адрес плательщика налога указывать больше не станут, теперь достаточно отразить адрес для рассылки налогового извещения или сделать запись о том, что оно отправлено электронно через личный кабинет; будут введены новые колонки «Сумма ранее исчисленного налога» и «Сумма к доплате, к уменьшению» для перерасчета транспортного, земельного, налога на имущество и не удержанного налоговым агентом НДФЛ; вместо «Коэффициента жилищного строительства» в расчете и перерасчете земельного налога будет применен «Повышающий коэффициент».
Техническое исполнение новшеств возложено на замов руководителя ФНС, отвечающих за методику работы по указанным видам налогов.
Об опубликовании Приказа сообщается Письмом ФНС РФ от 12.03.2018 № БС-4-21/4565@.
ПРИКАЗ ФНС РФ от 15.01.2018 № ММВ-7-21/8@
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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