Уведомлять об уплате личных имущественных налогов будут по новой форме

С 01.04.2018 обновится бланк налогового уведомления об уплате имущественных налогов.

Новшество коснется только физлиц.

Что конкретно будет изменено:

адрес плательщика налога указывать больше не станут, теперь достаточно отразить адрес для рассылки налогового извещения или сделать запись о том, что оно отправлено электронно через личный кабинет; будут введены новые колонки «Сумма ранее исчисленного налога» и «Сумма к доплате, к уменьшению» для перерасчета транспортного, земельного, налога на имущество и не удержанного налоговым агентом НДФЛ; вместо «Коэффициента жилищного строительства» в расчете и перерасчете земельного налога будет применен «Повышающий коэффициент».

Техническое исполнение новшеств возложено на замов руководителя ФНС , отвечающих за методику работы по указанным видам налогов.

Об опубликовании Приказа сообщается Письмом ФНС РФ от 12.03.2018 № БС-4-21/4565@.

ПРИКАЗ ФНС РФ от 15.01.2018 № ММВ-7-21/8@

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