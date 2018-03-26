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Россияне объяснили отказ стран от кириллицы «политикой»
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США высылают российских дипломатов

Россияне объяснили отказ стран от кириллицы «политикой» 

Рамблер 36 минут назад
Большинство россиян (64 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что отказ различных стран от использования русского языка и кириллицы является «политической мерой».
Респондентам задали такой вопрос: «Отказ от русского и кириллицы — политическая мера или просто следование трендам?». По мнению 21 процента опрошенных, такие решения «в разных странах продиктованы разными причинами».
Еще 15 процентов участников опроса объяснили это «следованием трендам глобализации».
Всего в опросе приняли участие 192 человека.
В феврале этого года в Казахстане официально утвердили новую версию алфавита казахского языка на основе латинской графики. Казахский алфавит на основе кириллицы состоял из 42 букв. Кириллица также используется в таджикском, киргизском и монгольском языках.
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