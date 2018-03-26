Россияне объяснили отказ стран от кириллицы «политикой»

Большинство россиян (64 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что отказ различных стран от использования русского языка и кириллицы является «политической мерой».

Респондентам задали такой вопрос: «Отказ от русского и кириллицы — политическая мера или просто следование трендам?». По мнению 21 процента опрошенных, такие решения «в разных странах продиктованы разными причинами».

Еще 15 процентов участников опроса объяснили это «следованием трендам глобализации».

Всего в опросе приняли участие 192 человека.