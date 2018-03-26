Миланский трибунал удовлетворил требование прокуратуры открыть процесс против Берлускони

Речь идет о деле, связанном с марокканской танцовщицей Каримой аль-Маруг по прозвищу «Руби». Скандальное расследование по поводу обвинений Берлускони в интимных отношениях с несовершеннолетней за денежное вознаграждение началось еще в 2010 году, когда он занимал пост главы правительства. Впоследствии политик был полностью оправдан по этому делу, однако еще в ходе первого процесса, на котором заслушивались свидетельские показания девушек, посещавших частную виллу Берлускони в Аркоре, началось новое расследование по подозрению в подкупе свидетелей. Обвинения основывались на прослушанных телефонных разговорах как девушек, так и людей из окружения Берлускони. В ходе процесса все вменяемые в вину факты были опровергнуты.

Всего по делу, получившему название «Руби тер», проходят 23 человека, включая адвокатов Берлускони, ряд девушек и других участников знаменитых «элегантных ужинов», как политик охарактеризовал вечера, получившие в СМИ название «бунга-бунга». Кроме того, этот процесс получил ряд ответвлений по территориальному признаку, то есть ряд обвиняемых должны предстать перед судьями других городов, где они зарегистрированы по месту жительства. Таким образом, судебные процессы, в которых обвиняемым проходит Берлускони, должны проходить в Сиене, Турине, Монце. В Милане пройдут сразу два процесса, один из которых начнется 7 мая и продлится до июля с еженедельной частотой заседаний.