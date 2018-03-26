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Без снега, но с водой. Ждать ли в Оренбуржье серьезного паводка?
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Без снега, но с водой. Ждать ли в Оренбуржье серьезного паводка? 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Замерзло насквозь
Зима в этом году не балует оренбуржцев снегами и метелями. Весь декабрь осадков в регионе практически не было, зато в марте в Оренбурге и некоторых районах области стали появляться настоящие сугробы. Такое поведение природы может преподнести сюрпризы во время паводка.
«Снежный покров по области неравномерен, — рассказал начальник Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Олег Долматов. — Но в целом он меньше, чем обычно. Однако это не значит, что не стоит готовиться к паводковым процессам. Ситуацию может серьезно осложнить значительное промерзание почвы».
Как говорят метеорологи, по области почва промерзла на полтора метра, а на востоке эти значения в некоторых местах превышают два метра. Не отстает и толщина льда на реках — она варьируется от 70 см, местами превышая метровые показатели. Именно такое стечение обстоятельств может серьезно осложнить прохождение паводка. Специалисты вспоминают, что похожие условия складывались в 2011 году, когда вода пришла в село Сладково Илекского района. Именно толстый лед, который создал заторы в русле реки, тогда стал причиной того, что талые воды пришли в село. Чтобы в этом году избежать такого лед на реках будут распиливать. Так как вода не сможет уйти в промерзшую землю она наверняка пойдет верхами, что также добавит забот ведомствам, следящим за паводковой ситуацией.
Остановили обрушение
В Оренбуржье есть места, где особенно пристально следят за тем, как проходит половодье. Одно из них — село Желтое Саракташского района. Там уже несколько лет идет обрушение берега реки Сакмара, обрыв все ближе подбирается к железной дороге, и каждый ледоход может нанести серьезный ущерб руслу. По словам заместителя начальника Южно-Уральской железной дороги по территориальному управлению в Оренбургском регионе Константина Полякова, в этом месте выгружено 5000 кубометров бутового камня, 8000 путевого щебня, а также использован местный грунт.
«Высота 6 метров над уровнем реки, — рассказал он. — На данный момент разработаны несколько вариантов укрепления берега. До конца марта будет принято решение, какие из методов будут использовать в дальнейшем».
О том, что сейчас ситуация уже не представляет такой опасности, как пару лет назад, говорят и в самом Желтом.
«С сентября по декабрь шли работы по укреплению берега, — поделился глава Желтинского сельсовета Радик Минкин. — Сейчас обрушение остановлено, яр уже не движется в сторону железной дороги. Паводка большого мы в этом году не ждем, но специалисты пообещали продолжить укрепление после того, как спадет половодье. Как один из возможных варрантов рассматривают укрепление сваями, но пока точно ничего не известно».
В целом службы области готовятся к этому паводку по принципу «надеяться на лучшее, но готовиться к худшему». С природой в таких случаях лучше не шутить.
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