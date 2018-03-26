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«Ассистент депутата» получил премию Российской Ассоциации Политических Консультантов
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«Ассистент депутата» получил премию Российской Ассоциации Политических Консультантов 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Проект зародился в 2016 году при участии команды профессиональных политтехнологов и Европейской Юридической Службы (ООО «ЕЮС»).
Первоначально онлайн сервис был задуман как инструмент для выявления активных граждан, вовлечения их в общение и затем привлечения в избирательную кампанию Заказчика — политической партии. В итоге проект показал высокие результаты, удовлетворил Заказчика и перерос в масштабный федеральный проект ОСАД.
ОСАД сегодня — это новый инструмент избирательной кампании. Подключиться к нему может любое заинтересованное лицо, будь то независимый депутат, региональное отделение политической партии, или даже всероссийская политическая партия.
"Инструмент из чисто предвыборного вырос до ресурса, необходимого для качественной работы с избирателями не только в выборное, но и в межвыборное время. На сегодняшний день в сервисе ОСАД зарегистрировано и используют его в работе 594 депутата всех уровней представительных органов власти в 42 субъектах Российской Федерации. Мы получили более 20 000 обращений наших граждан. Благодаря нашему сервису, каждое обращение гражданина получает силу депутатского запроса", — заключил автор проекта ОСАД Григорий Данилов, депутат Госсовета Чувашии.
Уже сейчас, благодаря ОСАД активные граждане получают возможность обращаться со своими проблемами и вопросами к депутату, подключенному к ОСАД, будучи уверенными, что их услышат. Депутаты, подключенные к ОСАД, получают канал коммуникации со своими избирателями и могут видеть активных граждан и привлекать их к своей депутатской деятельности. Руководство депутатов (партийное, фракционное и т.п.) получает механизм мониторинга активности своих депутатов в работе с избирателями и понимание социально-политической ситуации на местах для принятия своевременных мер реагирования.
"Мы благодарим Российскую Ассоциацию Политических Консультантов (РАПК) за признание проекта на столь высоком уровне. Проект имеет огромное будущее и мы будем продолжать его развивать на благо наших граждан и профессионального сообщества", — заявил Андрей Евстифеев, соавтор проекта, вице-президент Европейской Юридической Службы.
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