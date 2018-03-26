Ещё
Сотрудники ВСМПО-Ависма удостоены наград президента России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники ВСМПО-Ависма удостоены наград президента России 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Ордена Дружбы» по праву удостоился директор по капитальному строительству и ремонту зданий и сооружений корпорации Виктор Лайко. Несмотря на то, что большую часть своей профессиональной деятельности Виктор Лайко посвятил военной службе, за свой основательный и серьезный подход к делу неоднократно отмечался на уровне корпорации и региона, а теперь и на уровне страны.
Заместитель начальника кузнечно-штамповочного цеха №37 ВСМПО-Ависма Виктор Яблоков был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Напомним, указ о награждении был издан 24 января.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Рога и копыта за фасадом ТРЦ. Почему в России гибнут дети, но не бизнес миллиардеров «Новому мэру Калининграда придется решать копившиеся годами проблемы» «Подростки постоянно тусуются в ТРЦ, и это проблема»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17 стран высылают российских дипломатов506
США высылают российских дипломатов296
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно226
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди123
У Украины заканчивается газ33
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение