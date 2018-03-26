Сотрудники ВСМПО-Ависма удостоены наград президента России

«Ордена Дружбы» по праву удостоился директор по капитальному строительству и ремонту зданий и сооружений корпорации Виктор Лайко. Несмотря на то, что большую часть своей профессиональной деятельности Виктор Лайко посвятил военной службе, за свой основательный и серьезный подход к делу неоднократно отмечался на уровне корпорации и региона, а теперь и на уровне страны.