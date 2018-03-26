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«Металлоинвест» планирует в 2018 году сохранить поставки проката «КамАЗу» на уровне прошлого года
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«Металлоинвест» планирует в 2018 году сохранить поставки проката «КамАЗу» на уровне прошлого года 

Rambler News Service 1 час назад
«Металлоинвест» поставил «КамАЗу» в 2017 году почти 50 тыс. тонн проката, поставки в 2018 году планируются не ниже уровня прошлого года, говорится в совместном сообщении компаний.
«В 2017 году Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК, входит в «Металлоинвест») отгрузил в адрес «КамАЗа» почти 50 тыс. тонн высококачественного проката, соответствующего самым высоким стандартам автомобильной промышленности. Объем поставок в 2018 году прогнозируется не ниже этого уровня», — говорится в сообщении.
ОЭМК планирует поставки новых марок стали автозаводу.
Компании в ноябре 2017 года подписали трехлетний меморандум в сотрудничестве в области поставок. Автозавод размещает на ОЭМК заказы в объеме до 80% от потребности в сортовом прокате соответствующего сортамента. Прокат ОЭМК используется на предприятиях «КамАЗа» для производства валов двигателей и коробок передач, шестерён, зубчатых колёс, деталей рулевого управления, тяг, стоек и пружин амортизаторов.
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