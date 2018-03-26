Глава итальянского Сената попросила не называть ее «президентессой» 

Мария Элизабетта Казеллати, первая в истории Италии женщина-спикер верхней палаты парламента, попросила не называть ее «президинтесса», подчеркнув, что она за гендерно нейтральное название своей должности.
В Италии к главе палаты парламента обращаются «президент», что означает председатель. Казеллати попробовали называть по аналогии «президентессой», но она сказала, что ей хватит обычного обращения «президент».
Казеллати была избрана на пост спикера верхней палаты после того, как получившие большинство на парламентских выборах 4 мая правоцентристы договорились с «Движением 5 звезд», победившим среди отдельных партий.
Мария Элизабетта Казелатти родилась в 1946 году, юрист по образованию. Состоит в партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони с момента ее основания в 1994 году. Казеллати считают преданной сторонницей Берлускони.