Ещё
Глава итальянского Сената попросила не называть ее «президентессой»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава итальянского Сената попросила не называть ее «президентессой» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Мария Элизабетта Казеллати, первая в истории Италии женщина-спикер верхней палаты парламента, попросила не называть ее «президинтесса», подчеркнув, что она за гендерно нейтральное название своей должности.
В Италии к главе палаты парламента обращаются «президент», что означает председатель. Казеллати попробовали называть по аналогии «президентессой», но она сказала, что ей хватит обычного обращения «президент».
Казеллати была избрана на пост спикера верхней палаты после того, как получившие большинство на парламентских выборах 4 мая правоцентристы договорились с «Движением 5 звезд», победившим среди отдельных партий.
Мария Элизабетта Казелатти родилась в 1946 году, юрист по образованию. Состоит в партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони с момента ее основания в 1994 году. Казеллати считают преданной сторонницей Берлускони.
Российская Газета: последние новости
Собянин открыл городок Росгвардии Фархад Ахмедов: "У Запада не получится превратить Россию в страну-изгоя" Приборы учета обзавелись защитой от манипуляций жильцов
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17 стран высылают российских дипломатов482
США высылают российских дипломатов291
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно223
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди124
Тест: Как спастись при пожаре36
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение