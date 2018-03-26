Глава итальянского Сената попросила не называть ее «президентессой»

Мария Элизабетта Казеллати, первая в истории Италии женщина-спикер верхней палаты парламента, попросила не называть ее «президинтесса», подчеркнув, что она за гендерно нейтральное название своей должности.

В Италии к главе палаты парламента обращаются «президент», что означает председатель. Казеллати попробовали называть по аналогии «президентессой», но она сказала, что ей хватит обычного обращения «президент».

Казеллати была избрана на пост спикера верхней палаты после того, как получившие большинство на парламентских выборах 4 мая правоцентристы договорились с «Движением 5 звезд», победившим среди отдельных партий.