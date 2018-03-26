«АльфаСтрахование» выступила партнером премии WOW HR 2018

В «безопасной» номинации.

26 марта в Москве проходит вручение премии WOW HR 2018. Мероприятие проводится третий год подряд в рамках проекта "АльфаСтрахование" «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья». Основная задача — отметить самые интересные решения в области коммуникаций, управления персоналом, организации бизнес-процессов и корпоративной культуры.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «АльфаСтрахования», компания выступает партнером номинации Save — одной из восьми номинаций премии WOW HR. Ее тема — жизнь и здоровье сотрудников, безопасность труда и улучшение рабочих условий. В номинации будут отмечены проекты, отражающие деятельность компании, ее отделов и сотрудников, направленную на организацию безопасных и достойных условий труда

Также для представителей крупных компаний, творческих команд, оригинальных и молодых стартапов проходит конференция, которая затрагивает восемь ключевых тем. Среди спикеров — эксперты "Билайна" , «Элары», Tele2 , «Мегаполиса», Oriflame, Совкомбанка и другие.

Предметами обсуждения стали IT-инструменты, digital-проекты, связанные с жизнью и здоровьем сотрудников, трансформацией бизнеса, разработки, помогающие решать различные бизнес-задачи с помощью видеоматериалов, проекты эффективного обустройства офисных пространств. Выступающие презентуют проекты по массовому подбору персонала, обучению и мотивации сотрудников, а также кейсы по использованию игры в качестве инструмента бизнеса.

Ключевым спикером стал Валерий Газзаев — заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Самый титулованный отечественный тренер по числу медалей и кубков за всю историю чемпионатов России по футболу представит доклад на тему «Лидерство в бизнесе и спорте».

"WOW HR — мероприятие, которое позволяет нам узнать о wow-решениях в области HR и смежных областях. В этом году наша компания особо отметит тех участников, чьи проекты делают условия труда работников компании более безопасными. «АльфаСтрахование» уделяет большое внимание здоровью персонала, поэтому находится в тесном сотрудничестве со многими компаниями по этому вопросу, предлагая современные решения и разрабатывая продукты по здоровью и мотивации коллектива", — отметил директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование» Егор Сафрыгин