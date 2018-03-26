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Разлившиеся на остановке лужи-гиганты не пускают волгоградцев к автобусам
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Разлившиеся на остановке лужи-гиганты не пускают волгоградцев к автобусам 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Хлынувшие после оттепели ручьи затопили остановку в Дзержинском районе Волгограда.
— На остановке «Раздольная» разлилась уже не просто лужа, а настоящее озеро, — жалуется местная жительница Ирина Осипова. — Чтобы подойти к автобусу, нам нужно выходить в водолазных костюмах или упражняться в акробатических трюках.
По словам волгоградцев, каждый сезон остановка, которая так и не дождалась нового павильона, готовит горожанам новые испытания.
— Осенью и весной она превращается в топкое болото — выбраться чистым из этой грязи и жижи просто невозможно, — уточняет Ирина Осипова. — Наши надежды на нормальный асфальт или хотя бы небольшой пятачок тротуарной плитки становятся все более зыбкими.
В пресс-службе администрации Волгограда пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.
Павильон на Раздольной снесли еще в начале осени. В ожидании новой остановки местные жители остались один на один с вязкой жижей, засасывающей по щиколотку.
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