«Подростки постоянно тусуются в ТРЦ, и это проблема»

«Ужасная трагедия… Еще в прошлом году мы на заседании нашего общественного совета поднимали вопрос массового пребывания школьников в торгово-развлекательных центрах. Практически все свободное время они проводят в этих местах, можете сами зайти в любое время и убедиться, в каком количестве они там, как говорится, тусуются. С одной стороны, понять это можно, климат, что у нас, что в Кемерово одинаково суров. Но больше тревожит то, что это стало привычным образом времяпрепровождения для подростков. А возраст этот самый опасный — в плане психологии, агрессии, бесконтрольности поведения.

В свое время у нас в регионе возникла такая тенденция как кражи в супермаркетах — для детей это был своеобразный квест, способ самоутверждения. Общими усилиями — и карательными, и воспитательными — мы эту волну погасили. Но ребята продолжают много времени проводить в ТРЦ. На этих подростков надо обратить особое внимание, и мы — я имею ввиду, общественники при полиции — давно об этом говорим. В УМВД к нам прислушиваются. Надо, чтобы на эту работу также были ориентированы сотрудники охранных предприятий, а также администрации торговых центров.

Что касается ТРЦ в Кемерово, то, как мы знаем из сообщений, комплекс этот сравнительно новый, построен 5 лет назад. И безусловно он перегружен. Там даже контактный зоопарк был. У меня сегодня уже был разговор на тему: почему все развлекательные заведения для детей и подростков размещаются на последних этажах? Вот было бы все это расположено на первом, их бы без проблем эвакуировали через окна. Но такова логистика торговли. Никто за молоком на четвертый этаж не пойдет. Тут мы вряд ли что-то сможем сделать.

Теперь собственно к тому, что произошло. По одной из версий, которая выглядит вполне правдоподобно, говорится, что с началом каникул в развлекательной зоне находилось очень много детей, где они, в том числе отмечают праздники и часто остаются без пристального присмотра и контроля. Не исключаю, что так и было в этот раз. Можно смоделировать, что было какое-то торжество, дети друг перед другом красуются, вполне мог возникнуть открытый источник огня. А дальше включается целый комплекс факторов.

К примеру, уже знакомый тюменцам по январскому пожару утеплитель, который водой не затушишь. Дети, конечно, испугались, разбежались, никто из взрослых не заметил, не знал, что произошло. А дальше по предсказуемому сценарию: сигнализация не работает, гидранты не включились, замки на запасных выходах…