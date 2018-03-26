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Асфальт отремонтировали на участке дороги на Смольной
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Асфальт отремонтировали на участке дороги на Смольной 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
После обращения жителя района Ховрино на портал «Наш город» в порядок привели асфальтовое покрытие на участке дороги по Смольной улице. О выполнении работ отчитался директор ГБУ «Автомобильные дороги САО» Александр Дзюба.
«Проведены работы по локальному ямочному ремонту. Проблема устранена. На данный момент на указанном участке объекта дорожного хозяйства аварийных разрушений нет», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)
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