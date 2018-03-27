ИП и самозанятых освободят от отчётности за счёт специального режима налогообложения

Министерство финансов освободит индивидуальных предпринимателей и самозанятых от необходимости подготовки отчётности за счёт специального режима налогообложения. Об этом сказал глава ведомства Антон Силуанов в ходе расширенной коллегии ведомства.

«Индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане, как сказано в послании президента РФ, будут вообще освобождены от отчётности. Для этого внедрим новый специальный режим налогообложения, позволяющий с использованием мобильного приложения автоматически начислять налоги и уплачивать из онлайн с нулевыми издержками для налогоплательщика», — сказал он.