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ИП и самозанятых освободят от отчётности за счёт специального режима налогообложения
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ИП и самозанятых освободят от отчётности за счёт специального режима налогообложения 

Rambler News Service 52 минуты назад
Фото: ИА Гарант
Министерство финансов освободит индивидуальных предпринимателей и самозанятых от необходимости подготовки отчётности за счёт специального режима налогообложения. Об этом сказал глава ведомства Антон Силуанов в ходе расширенной коллегии ведомства.
«Индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане, как сказано в послании президента РФ, будут вообще освобождены от отчётности. Для этого внедрим новый специальный режим налогообложения, позволяющий с использованием мобильного приложения автоматически начислять налоги и уплачивать из онлайн с нулевыми издержками для налогоплательщика», — сказал он.
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