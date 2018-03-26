РФ в 2018 году внесет более $1 млн в бюджет Программы добровольцев ООН

"В целях расширения участия РФ в деятельности ООН осуществить в 2018 году за счет средств федерального бюджета перечисление до $1 004 000 в качестве единовременного взноса в бюджет Программы добровольцев ООН на обеспечение участия российских добровольцев в деятельности ООН", — говорится в документе.

Дакаре, В 1970 году Генассамблея ООН учредила Программу добровольцев (ДООН), которая координирует деятельность волонтеров по всему миру. Штаб-квартира движения находится в немецком Бонне, где работают около 150 сотрудников. Организация располагает четырьмя региональными офисами — в Бангкоке Найроби и Панаме — и ежегодно мобилизует порядка 8 тыс. человек примерно в 130 государствах. Свыше 30% из них заняты в собственных странах (национальные волонтеры), остальные — в основном в развивающихся государствах.

Добровольцы вносят вклад в решение таких глобальных проблем, как нищета, голод, неграмотность, деградация окружающей среды, дискриминация в отношении женщин.