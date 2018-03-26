Ещё
РФ в 2018 году внесет более $1 млн в бюджет Программы добровольцев ООН
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РФ в 2018 году внесет более $1 млн в бюджет Программы добровольцев ООН 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Россия в 2018 году внесет более $1 млн в качестве единовременного взноса в бюджет Программы добровольцев ООН. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.
"В целях расширения участия РФ в деятельности ООН осуществить в 2018 году за счет средств федерального бюджета перечисление до $1 004 000 в качестве единовременного взноса в бюджет Программы добровольцев ООН на обеспечение участия российских добровольцев в деятельности ООН", — говорится в документе.
В 1970 году Генассамблея ООН учредила Программу добровольцев (ДООН), которая координирует деятельность волонтеров по всему миру. Штаб-квартира движения находится в немецком Бонне, где работают около 150 сотрудников. Организация располагает четырьмя региональными офисами — в Бангкоке, Дакаре, Найроби и Панаме — и ежегодно мобилизует порядка 8 тыс. человек примерно в 130 государствах. Свыше 30% из них заняты в собственных странах (национальные волонтеры), остальные — в основном в развивающихся государствах.
Добровольцы вносят вклад в решение таких глобальных проблем, как нищета, голод, неграмотность, деградация окружающей среды, дискриминация в отношении женщин.
ТАСС: последние новости
Биография Сергея Мавроди ФАС проследит за ценами на такси во время ЧМ-2018 СМИ: Пучдемон хочет запросить политическое убежище в Германии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17 стран высылают российских дипломатов523
США высылают российских дипломатов299
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно228
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди123
У Украины заканчивается газ34
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение