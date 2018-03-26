Мамина копия! Телеведущая Натали Неведрова вывела в свет 3-летнюю дочь Мари-Николь

Сергей Филин, На детском балу в атмосфере сказки «Красавица и чудовище» свои таланты показали звездочки академии стиля Diamond Kids Елены Эпельбаум: на гала-вечере звучали скрипки, танцевали балерины и проходил детский fashion-показ. Среди знаменитостей, посетивших вечер, были Алла Вербер Анастасия Стоцкая и другик известные гости. Свою маленькую дочь в этот вечер вывела телеведущая Натали Неведрова. Крошке Мари-Николь всего 3 года, но она не стеснялась внимания и вспышек фотографов и достойно провела свой светский дебют. А как Мари-Николь похожа на маму!

— поделилась гордая мама в Instagram. Больше фотографий Детского бала ищи в нашей галерее!

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Фото:пресс-служба, Instagram