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Мамина копия! Телеведущая Натали Неведрова вывела в свет 3-летнюю дочь Мари-Николь
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Мамина копия! Телеведущая Натали Неведрова вывела в свет 3-летнюю дочь Мари-Николь 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
На детском балу в атмосфере сказки «Красавица и чудовище» свои таланты показали звездочки академии стиля Diamond Kids Елены Эпельбаум: на гала-вечере звучали скрипки, танцевали балерины и проходил детский fashion-показ. Среди знаменитостей, посетивших вечер, были Алла Вербер, Сергей Филин, Анастасия Стоцкая и другик известные гости. Свою маленькую дочь в этот вечер вывела телеведущая Натали Неведрова. Крошке Мари-Николь всего 3 года, но она не стеснялась внимания и вспышек фотографов и достойно провела свой светский дебют. А как Мари-Николь похожа на маму!
— поделилась гордая мама в Instagram. Больше фотографий Детского бала ищи в нашей галерее!
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Фото:пресс-служба, Instagram
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