В Ленинградской области станет больше мировых судей

Количество мировых судей, обслуживающих Ленинградскую область , будет увеличено. Соответствующий закон, внесённый в Федеральное Собрание Заксобранием Ленинградской области, был рекомендован к принятию Комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Закон предлагает увеличить количество мировых судей в Ленинградской области на два человека. Реализация закона потребует дополнительных ассигнований из бюджета в размере 2 399 877 рублей. Таким образом, количество мировых судей в Ленинградской области может увеличиться с 85 человек до 87.

«Связано это с тем, что в Волосовском муниципальном районе количество жителей, обслуживаемых судьями, существенно превышает норму, установленную 188-м Федеральным законом «О мировых судьях». Им установлен предел до 23 тысяч, а в Волосовском районе в данный момент приходится почти 26 тысяч человек на одного мирового судью», — пояснил член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семёнов

По словам сенатора, увеличение судейского штата позволит снизить нагрузку на действующих мировых судей и сделает работу судебной системы в районе более эффективной.