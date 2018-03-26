В Архангельске летом снесут 109 незаконно установленных гаражей

В Ломоносовском округе Архангельска летом этого года снесут 109 незаконно установленных гаражей. На эти цели выделено 747 тысяч рублей из резервного фонда.

На демонтаж несанкционированных строений потребуется около полутора-двух месяцев. Владельцы гаражей уже проинформированы о предстоящих работах, и у них есть возможность добровольно и самостоятельно разобраться со своим имуществом. Перечень построек, подлежащих сносу, также сформирован. Теперь предстоит провести аукционные процедуры по выбору подрядчика и заключить с ним контракт.