Дались вам эти деньги: Сергей Мавроди о жизни, работе, успехах и женщинах

Москве скончался Сергей Мавроди — одна из самых скандально известных фигур постсоветского пространства. По данным СМИ, ему стало плохо накануне вечером на автобусной остановке (по другой версии — в квартире на Комсомольском проспекте). Мавроди отвезли в больницу, где утром 26 марта он умер от сердечного приступа в возрасте 62 лет.

Созданное им акционерное общество «МММ» признано крупнейшей в истории России финансовой пирамидой. Ролики с Леней Голубковым , который вкладывает один рубль, а получает два, стали символом эпохи «лихих девяностых». Уже в 1994 году АО обанкротилось. Мавроди арестовали, а обманутые вкладчики тысячами вышли на улицы с требованием вернуть деньги. До сих пор нет точных данных о количестве пострадавших — эксперты называют цифры от десяти тысяч до двух миллионов человек.

Сам Мавроди, впрочем, особого раскаяния не испытывал. В 2011 году, отсидев за прошлые «заслуги», он организовал новую финансовую пирамиду, несколькими годами позже основал проект «MMM-Global», нацеленный на зарубежных вкладчиков, а также создал собственную криптовалюту Mavro. «МИР 24» вспоминает 10 самых ярких цитат Сергея Мавроди, отражающих его взгляды и отношение к жизни.

О себе

«Я ничего не читаю, не слушаю и не смотрю. А также, по возможности, ни с кем не общаюсь. Меня вполне устраивает собственное общество. И терпеть не могу события! Это они меня просто обожают».

«У меня нет ни одной фотографии. Даже детской. Я никогда ни о чем не вспоминаю и никогда ни о чем не жалею. Ну, было и было. Чего вспоминать-то? Вперед!»

О работе

«Руководитель не должен заниматься текучкой. Он вообще не должен ничем заниматься! Он должен отдыхать, ловить рыбу и обдумывать стратегические задачи. Если его присутствие необходимо в офисе − значит, дело плохо организовано».

О деньгах

«Мало я не умею зарабатывать, а много − к катаклизмам все время вселенским почему-то приводит. А вообще, зарабатывание денег − далеко не самое интересное в этой жизни».

«Господи! Дались Вам эти деньги. Бумага это резаная. И ничего более».

О жизни

«Когда все доступно — ничего не хочется. Там, на вершине, ничего нет — там вакуум. Но чтобы это понять, надо туда залезть. Я вот слазил и узнал».

«Важен лишь масштаб деяний. Их абсолютная величина. Знак же значения не имеет. Минус легко меняется на плюс, и наоборот. Вот только ноль ни на что никогда не меняется».

«Поражение — это всего лишь упущенная победа. Нет недостижимых целей, есть неправильные стратегии!»

О женщинах

«Изумрудная оса. Знаете, в тропиках живет? Жалит таракана в мозг, в результате чего тот теряет способность принимать самостоятельные решения. После чего берет его за усы (за рога!) и ведет к себе в нору (в стойло!). Где откладывает в него яйца. Вылупившиеся личинки пожирают бедного таракана заживо. Вот так же и женщина. Жалит постоянно. На ментальном уровне. Это у нее инстинктивно. Самой природой заложено. Самка! Сопротивляться невозможно. Физиология. Поэтому нельзя встречаться слишком часто. С одной и той же. Яда слишком много в крови накапливается. Впрочем, рано или поздно всё равно ошибаешься. Природу не обманешь».

О тюрьме

«Интересный феномен. Необъяснимый совершенно, но, тем не менее, имеющий место быть. Вне всяких сомнений. Сам лично неоднократно в тюрьме наблюдал. Вот если завтра с вами, не приведи Господь, произойдет что-то (в тюрьму, скажем, попадете, тьфу-тьфу-тьфу, конечно), то все, на кого вы рассчитываете как на себя, все эти друзья детства и пр., разбегутся в тот же день. Но помогать вам, однако − будут. Люди, которых вы сейчас вообще не замечаете и от которых этого меньше всего ждете. Одному моему сокамернику, к примеру, руководителю школы единоборств, ученик один стал помогать, которого он раньше вообще не замечал, и т. п. И так − у всех. Практически. Почему это происходит − бог весть. Но — происходит».

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM