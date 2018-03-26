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Великобритания арестовывает российское имущество неизвестного происхождения
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Великобритания арестовывает российское имущество неизвестного происхождения 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Великобритания выдала ордера на арест имущества российских граждан, происхождение которого неизвестно. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон, сообщает ТАСС.
По его словам, в ближайшие недели и месяцы правительство «будет работать очень тщательно и заниматься решением проблемы». «Соответствующий закон как раз недавно вступил в силу. Наша задача заключается в том, чтобы учесть все приобретенное неясным способом имущество, для этого уже предприняты необходимые шаги», — сказал он.
С 31 января британские суды могут направлять иностранным владельцам активов запросы о состоянии имущества. Это предусмотрено законом «О криминальных финансах». Новая норма касается имущества и недвижимости стоимостью более 71 тысячи долларов. Если владелец не сможет подтвердить происхождение имущества, на него наложат арест. В законе отмечается, что это правило распространяются и на «политически значимых лиц».
Ранее британские власти обвинили РФ в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Предполагается, что в инциденте был использован яд «Новичок», который якобы производят в РФ. Российские власти, в свою очередь, категорически отвергли обвинения.
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