Великобритания арестовывает российское имущество неизвестного происхождения 

Великобритания выдала ордера на арест имущества российских граждан, происхождение которого неизвестно. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон, сообщает ТАСС.
По его словам, в ближайшие недели и месяцы правительство «будет работать очень тщательно и заниматься решением проблемы». «Соответствующий закон как раз недавно вступил в силу. Наша задача заключается в том, чтобы учесть все приобретенное неясным способом имущество, для этого уже предприняты необходимые шаги», — сказал он.
С 31 января британские суды могут направлять иностранным владельцам активов запросы о состоянии имущества. Это предусмотрено законом «О криминальных финансах». Новая норма касается имущества и недвижимости стоимостью более 71 тысячи долларов. Если владелец не сможет подтвердить происхождение имущества, на него наложат арест. В законе отмечается, что это правило распространяются и на «политически значимых лиц».
Ранее британские власти обвинили РФ в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Предполагается, что в инциденте был использован яд «Новичок», который якобы производят в РФ. Российские власти, в свою очередь, категорически отвергли обвинения.