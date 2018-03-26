Из-за чего распалось Древнерусское государство

Историки отсчитывают начало раздробленности на Руси с 1132 год, когда умер сын Владимира Мономаха, Мстислав Великий. Процесс разложения единого государства был длительным и имел множество предпосылок, во многом отличавшихся европейских.

Кризис княжеской власти

Наиболее явной причиной распада Киевской Руси принято считать кризис великокняжеской власти. Первые ростки будущего кризиса проявились еще в 1015 году со смертью Владимира Крестителя. Князь оставил после себя многочисленное потомство, причем каждый из сыновей обладал правом на Киевский «стол» по тем или иным причинам.

Святополк, хотя и имел сомнительное происхождение (сын «гречанки», вдовы великого князя Ярополка), был старшим сыном и, по традиции, главным претендентом. Однако Борис и Глеб были сыновьями Владимира от единственной «законной» жены, византийской царевны Анны и, с точки зрения православной церкви , имели больше прав на престол. В ходе разгоревшейся междоусобной войны с применением варяжских наемников и польских интервентов победу одержал Ярослав , который имел еще меньше законных оснований считаться наследником.

Взявший власть по праву сильного Ярослав Мудрый, тем не менее, пожелал установить порядок наследования. Появившаяся после него династическая система получила название «лествичной»: власть в Киеве передавалась к старшему по мужской линии. По мере того, как братья сменяли друг друга на престоле, князья также передавали друг другу города по старшинству: Чернигов , Переяславль, Смоленск и т.д. Постоянная смена правителей, казалось бы, должна была способствовать сплочению государства, ведь князья не задерживались в одной земле надолго.

Однако на деле сложная система вызывала постоянные противоречия, что ярко проявилось в междоусобицах Ярославичей. Помимо того, что родные братья повздорили из-за Киевского стола, произошедший «переход» не дал Владимиру Мономаху закрепиться в причитавшемся ему по старшинству Чернигове, в котором засели потомки Святослава Ярославича.

«Лествичная система», порождавшая войны, уже не отвечала интересам князей. В 1097 году сам Владимир Мономах, считавшийся главным сторонником княжеского единства, предложил узаконить раздробленность. Принятый на съезде в Любече принцип «Каждый да держит отчину свою» положил начало формированию местных династий.

С 1113 по 1132 государство удерживалось от распада только благодаря огромному авторитету Владимира Мономаха и его сына Мстислава Великого. На местах уже шел процесс укрепления власти мелких князей, а над некоторыми частями государства, такими как Великий Новгород, киевский князь не имел никакой власти.

Вместе с укреплением местных династий падало значение столицы государства, Киева, который уже не представлял интереса ни как экономический, ни как политический центр. Ярче всего это пренебрежение Киевом проявилось в 1169 году, когда Андрей Боголюбский взял некогда великую столицу «на щит» и отдал ее на разграбление своим союзникам. «Мать городов русских» окончательно утратила былое величие.

Распад единого рынка

Главной задачей создания Древнерусского государства было установление контроля над путем «Из варяг в греки». Именно с этой целью в 882 году Олег объединил воедино столь отдаленные друг от друга Старую Ладогу и Киев. Выгодная торговля с Византией диктовала также необходимость налогообложения местного населения.

Все это привело к формированию единого внутреннего рынка, ориентированного на экспорт. Появление на границах Древнерусского государства половцев сделало опасным прежний путь по днепровским порогам, в то же время росло значение торгового пути «Из варяг в арабы» по Волге. Экономика государства перестала быть экспортоориентированной и замкнулась в рамках отдельных земель, будущих независимых княжеств. Натуральное хозяйство не способствовало усилению связей и понижало роль крупных торговых центров, в частности, Киева.

С другой стороны, на окраинах страны усиливались торговые связи с заграницей. Например, Галицко-Волынское княжество ориентировалось на Польшу Венгрию , в то время как Великий Новгород наращивал товарооборот с немецкими городами и Швецией . Их самостоятельность от центра росла, а необходимость товарах из русских княжеств сокращалась.

По-прежнему Новгород сильно зависел от поставок зерна с юга через Торжок . Этой уязвимостью новгородцев нередко пользовались владимирские князья, перекрывая доступ продовольствия в малоплодородные северные земли, чтобы устрашить вольную республику. Такие операции не способствовали единству княжеств.

Разные модели

Еще одной причиной, по которой разошлись пути русских княжеств, было различие в моделях управления. Во многом они определялись природными условиями и соседями княжеств. На Северо-востоке все еще происходила колонизация земель, жизнь здесь, в основном строилась вокруг торгово-ремесленных центров, городов, население которых зависело от князя.

Потоки переселенцев с юга, гонимые половецкой угрозой, были обязаны своим благополучием правителю, что делало власть боярской элиты незначительной. В будущем подобные отношения станут основой ядра Московского княжества, объединившего вокруг себя все русские земли. Напротив, на юге, в Галицко-Волынской земле почва была плодородной, и бояре-землевладельцы, соответственно, сильнее. Они нередко диктовали свою волю князьям и даже свергали их, часто при содействии венгерского и польского королей.

На севере, в Новгородской земле, сложилась совершенно иная модель властных отношений. Хотя современные исследователи не готовы назвать Господин Великий Новгород полноценной республикой, социальная база власти здесь была значительно шире.

Большую роль в управлении торговым городом и его пригородами наравне с крупными боярскими родами играло народное вече. Предприимчивые жители города гордились новгородскими «вольностями», что разительно отличало их от подданных Владимиро-Суздальского князя-суверена.

В результате столь различные по способу внутреннего управления княжества уже не могли быть частью одного государства. Процесс распада, начавшийся с кризиса великокняжеской власти, был завершен усилением различия между землями. Все это дополнялось развалом единого рынка и ориентацией окраинных земель на связи с заграницей. В 1134 году новгородский летописец подвел неутешительный итог: «И разадрася вся земля Русская».