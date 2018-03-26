Бинбанк подаст иск о банкротстве бывшего совладельца «Русского угля» Вадима Варшавского 

Бинбанк намерен подать иск о банкротстве бывшего совладельца «Русского угля» и экс-депутата «Единой России» Вадима Варшавского. Это следует из сообщения кредитной организации в едином федеральном реестре значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц.
«Публичное акционерное общество Бинбанк…уведомляет о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника — Варшавского Вадима Евгеньевича…несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства», — говорится в сообщении.
На момент публикации материала в пресс-службе Бинбанка не ответили на запрос RNS.
Вадим Варшавский — известный бизнесмен (сейчас ему принадлежит Ростовский электрометаллургический завод (РЭМЗ), до 2005 года он был совладельцем «Русского угля») и экс-депутат (в 2005-2011 годах) от «Единой России».
22 марта, как сообщали «Ведомости» и «РИА Новости», Варшавский был задержан сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве совместно с ГУЭБиПК МВД России. Его подозревают в хищении более 2,5 млрд руб. : полиция полагает, что он вместе с соучастниками разработал план хищения денег из банка «Петрокоммерц», у которого была отозвана лицензия в 2015 году.
В МВД полагают, что между предприятием Варшавского и банком был заключен кредитный договор, «обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил». По этому факту возбуждено дело о мошенничестве по ст. 159 УК. Вопрос о мере пресечения Варшавскому решается.
В 2017 году Варшавский пытался отсудить у «Мечела» 12,7 млрд руб. Во столько он оценил ущерб своему Ростовскому электрометаллургическому заводу в период управления «Мечелом» в период с 2009 по 2014 год, сообщали «Ведомости».