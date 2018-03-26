Бинбанк подаст иск о банкротстве бывшего совладельца «Русского угля» Вадима Варшавского

«Публичное акционерное общество Бинбанк…уведомляет о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника — Варшавского Вадима Евгеньевича…несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства», — говорится в сообщении.

На момент публикации материала в пресс-службе Бинбанка не ответили на запрос RNS.

Вадим Варшавский — известный бизнесмен (сейчас ему принадлежит Ростовский электрометаллургический завод (РЭМЗ), до 2005 года он был совладельцем «Русского угля») и экс-депутат (в 2005-2011 годах) от «Единой России».

В МВД полагают, что между предприятием Варшавского и банком был заключен кредитный договор, «обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил». По этому факту возбуждено дело о мошенничестве по ст. 159 УК. Вопрос о мере пресечения Варшавскому решается.