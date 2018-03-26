Омская область в связи с АЧС выделит 96 млн руб. на альтернативные виды животноводства

"В рамках программы «Предотвращение распространения АЧС на территории Омской области» гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, будет возмещаться часть затрат на развитие подотраслей животноводства, альтернативных свиноводству. За три года на реализацию данных мероприятий будет выделено 96,6 млн рублей", — рассказал Курзанов.

Замминистра отметил, что в 2018 году на эти цели Омская область предоставит 27,6 млн рублей, в 2019 — 32 млн рублей, в 2020 — 37 млн рублей. Частникам вместо свиноводства предлагается заняться разведением крупного рогатого скота (КРС), овец, коз и нутрий.

По словам Курзанова, расчет размера субсидии будет производиться исходя из поголовья скота. Так, за КРС будет выплачиваться от 5 до 15 тыс. рублей за голову в зависимости от его качества и возраста, за овец и коз — 2,5 тыс. рублей, за нутрий — 800 рублей. Общая сумма компенсации не может превышать фактически понесенные частником расходы.

Замминистра также рассказал, что региональный Минсельхоз и птицеводческие компании Омской области в этом году в качестве поддержки социально незащищенным слоям населения, которые из-за АЧС не могут заниматься свиноводством раздадут почти 800 тысяч цыплят.

АЧС в Омской области

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля 2017 года в поселке Верблюжий Саргатского района. Позднее заболевание обнаружили в населенных пунктах 12 районов и самом Омске. Десятого ноября был снят карантин в последнем очаге АЧС, 15 ноября был отменен режим ЧС в Омской области.