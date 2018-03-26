На улице 4-я Новоселки научат работать с бумагой

В управе района Молжаниновский во вторник, 27 марта, для представителей пожилого возраста пройдет мастер-класс по декупажу и оригами. По традиции встречи проведут специалисты филиала «Войковский» ТЦСО «Тимирязевский».

Так, в 14.00 пройдет урок по декупажу. А в 16.00 состоится урок по оригами.

— Декупаж — это одно из интереснейших направлений в искусстве, украшение различных предметов с помощью ярких многослойных салфеток, — рассказывают в ТЦСО. — В свою очередь оригами — это особый вид рукоделия, где основным материалом является бумага, — пояснил собеседник издания.

Участников ждут по адресу улица 4-я Новоселки, дом 2 (управа района). Вход свободный, предварительная запись для участия не требуется. (то)