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В УГМК доели недостроенную телебашню Екатеринбурга
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В УГМК доели недостроенную телебашню Екатеринбурга 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Таким образом в компании решили отметить успешный демонтаж знаменитого недостроя, об этом сообщает в понедельник, 26 марта, «АиФ-Урал».
Замначальника пресс-службы УГМК Нина Пелевина поделилась на своей странице в «Facebook» тем, как в компании подвели итоги успешного сноса телебашни. На полдник у сотрудников пресс-службы был сладкий торт в форме недостроенной телевышки.
На фотографиях можно видеть, как начальник пресс-службы холдинга Алексей Свалов разрезает торт. Снимки полдника Наталья сопроводила хэштегами #моябашня, #доброта, #подвелиитоги.
В комментариях под фотографией пользователи начали иронизировать: «Чего у вас ножичек такой маленький?», «Взорвать надо было, с сиренами», «Жирный троллинг», «И калорийный».
Напомним, знаменитый уральский долгострой снесли утром 24 марта. Посмотреть на зрелище собрались сотни горожан. Позднее подрядчик, выполнявший демонтаж телевышки, признался, что работы прошли не совсем по плану. Никто из специалистов не ожидал, что часть башни все-таки устоит. 30-метровый останок недостроя в скором времени снесут суперстрелой. Машину специально для этого привезут из другого города.
«Специалисты провели эту сложную операцию на высоком уровне, основная часть бетонной трубы аккуратно сложилась и приземлилась ровно на подушку из грунта. Кто-то скажет — «сносить не строить», но, поверьте, такой филигранный демонтаж говорит о качестве уральских специалистов», — позднее отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем «Instagram».
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 Ещё 3 источника 
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