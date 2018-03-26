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«Открытка со дна»: субботний взрыв в пресс-службе УГМК отметили поеданием торта в виде телебашни
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«Открытка со дна»: субботний взрыв в пресс-службе УГМК отметили поеданием торта в виде телебашни 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Заместитель начальника пресс-службы УГМК Нина Пелевина рассказала на своей странице в Facebook, что у них сегодня на полдник был торт, да не простой, а в виде башни.
«Полдник в пресс-службе УГМК))))», — написала Нина Пелевина, сопроводив фото хэштегами #моябашня, #доброта, #подвелиитоги.
На одной фотографии рядом с башней стоит танк, а на других — довольный начальник пресс-службы холдинга Алексей Свалов разрезает торт.
Судя по всему, торт на полдник в пресс-службе УГМК решили съесть в честь субботнего сноса телебашни. При этом значительная часть горожан выступала против этого — в выходные в соцсетях было много постов на эту тему. За день до сноса руферы забрались на башню, чтобы выразить несогласие со сносом без обсуждения с горожанами.
«Тут нам УГМК открытку передаёт со дна», — написал в Facebook член Общественной палаты Екатеринбурга Алексей Беззуб.
Ранее Нина Пелевина предложила горожанам забрать на память обломки телебашни и помочь компании РВС сэкономить на вывозе обломков с площадки.
На протяжении предыдущих недель, когда шла подготовка к сносу, пресс-служба УГМК воздерживалась от комментариев и разглашения подробностей. От ситуации отстранились и городские и областные власти — но вот в воскресенье губернатор Евгений Куйвашев опубликовал у себя в Instagram примирительный пост. Глава области написал, что понимает чувства горожан, которые выступали против.
Сейчас от башни остался стоять «огрызок» — часть ствола с торчащей арматурой. Жители Екатеринбурга уже устраивают первые фотосессии на остатках высотки.
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