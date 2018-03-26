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Пожилые люди и инвалиды получат льготы по плате за капремонт
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Пожилые люди и инвалиды получат льготы по плате за капремонт 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Совместно проживающим пожилым людям и инвалидам предлагают предоставить льготы по уплате взносов за капремонт. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в первом чтении 27 марта, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
По словам Жукова, предлагается внести изменения в Жилищный кодекс. «Речь идёт о том, чтобы распространить льготы по выплате на капремонт для людей, достигших 70-80-летнего возраста, и на инвалидов I и II группы, которые проживают совместно», — пояснил Жуков.
Сейчас законодательство уже предоставляет льготы по уплате взносов за капремонт для людей старше 70 лет и для инвалидов. Но если они живут вместе, то лишаются этого права, так как пенсионер уже не считается одиноко живущим, а инвалид не является собственником жилья. Законопроект устраняет эту коллизию.
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