Ещё
Роспотребнадзор продолжает штрафовать нижегородские гостиницы за завышение цен на время ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роспотребнадзор продолжает штрафовать нижегородские гостиницы за завышение цен на время ЧМ-2018 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области продолжает проверки в отношении нижегородских гостиниц. Как сообщает ведомство, в результате мониторинга возбуждено более 60 дел об административных правонарушениях.
В частности, 20 дел заведено по факту завышения цены на гостиничное обслуживание. За данные нарушения наложено штрафов на общую сумму более 420 тысяч рублей.
Кроме того, возбуждено 34 дела ввиду отсутствия полной и достоверной информации об оказываемых услугах, три дела по факту оказания гостиничных услуг без соответствующего свидетельства о присвоении категории и два дела в связи с незаконным использованием чужого товарного знака. По фактам выявленных нарушений вынесено 20 предупреждений, выдано восемь предостережений.
Напомним, представители FIFA побывали в Нижнем Новгороде с финальной проверкой нового стадиона.
В городе N: последние новости
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» оштрафовано на 600 тысяч рублей Уровень развития улучшился на 22 территориях Нижегородской области «Модный приговор» по-нижегородски: школьники избили сверстника за китайские штаны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17 стран высылают российских дипломатов532
США высылают российских дипломатов303
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно231
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди123
В МИД РФ отреагировали на решение Запада32
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение