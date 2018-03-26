Роспотребнадзор продолжает штрафовать нижегородские гостиницы за завышение цен на время ЧМ-2018

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области продолжает проверки в отношении нижегородских гостиниц. Как сообщает ведомство, в результате мониторинга возбуждено более 60 дел об административных правонарушениях.

В частности, 20 дел заведено по факту завышения цены на гостиничное обслуживание. За данные нарушения наложено штрафов на общую сумму более 420 тысяч рублей.

Кроме того, возбуждено 34 дела ввиду отсутствия полной и достоверной информации об оказываемых услугах, три дела по факту оказания гостиничных услуг без соответствующего свидетельства о присвоении категории и два дела в связи с незаконным использованием чужого товарного знака. По фактам выявленных нарушений вынесено 20 предупреждений, выдано восемь предостережений.

Напомним, представители FIFA побывали в Нижнем Новгороде с финальной проверкой нового стадиона.