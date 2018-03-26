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Напавший на дипмиссию РФ в Стокгольме страдает психическим расстройством
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Напавший на дипмиссию РФ в Стокгольме страдает психическим расстройством 

ТАСС 2 часа назад
СТОКГОЛЬМ, 26 марта. /ТАСС/. Судебно-психиатрическая экспертиза Леонида Карнюшина, совершившего в январе серию правонарушений в отношении посольства РФ и нанесшего материальный ущерб дипломатической собственности в торгпредстве России в Стокгольме, показала, что он страдает психическим расстройством. Об этом ТАСС сообщили в Окружном суде Стокгольма.
"Согласно выводам медиков, он страдает психическими расстройствами, — проинформировали в судебной инстанции. — Об этом говорится в представленных суду выводах специалистов. Согласно их оценкам, Карнюшин совершил преступление в состоянии серьезного психического расстройства. Имеются медицинские основания предложить назначить обвиняемому не тюремное заключение, а лечение".
По словам собеседника агентства, вердикт по этому вопросу суд должен вынести на заседании 3 апреля. До этого Карнюшин продолжит находится под стражей.
Карнюшин обвиняется шведской прокуратурой в злостном нарушении неприкосновенности жилища и незаконном проникновении в трех случаях, причинении ущерба в двух случаях и в попытке применить насилие по отношению к служащему в одном случае.
6 января Карнюшин на легковом автомобиле сломал шлагбаум на парковке, а затем таранил ворота гаража торгового представительства РФ. 8 января, управляя грузовым автомобилем, он повредил главные ворота административного здания торгпредства. 10 января Карнюшин незаконно проник на территорию российского посольства, а позднее в тот же день повредил установленное на территории торгпредства оборудование для видеонаблюдения. После каждого инцидента полиция задерживала мужчину и отпускала через несколько часов.
40-летний правонарушитель был вновь задержан 13 января «за незаконное вторжение и причинение ущерба». Он признал свою вину и заявил, что причиной его действий стало «недовольство тем, что ему не дают визу в Россию», а также то, что «российские дипломаты ведут себя так, как будто они находятся в России».
Как сообщил ранее МИД РФ, глава МИД Швеции Маргот Валльстрём выразила министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время телефонного разговора сожаление в связи с произошедшими в январе инцидентами в дипмиссии РФ в Стокгольме.
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