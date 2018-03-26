В Самаре помоют улицы и увеличат площадь цветочных клумб

С улиц Самары планируют вывезти 100 000 кубометров мусора. Как сообщил в понедельник, 26 марта, на заседании в мэрии руководитель департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов , такова часть плана месячника по благоустройству, который стартует 1 апреля.

По словам чиновника, в Самаре помоют улицы, обновят дорожную разметку, покрасят знаки, световые опоры, ограждения, мусорные контейнеры, малые архитектурные формы и остановочные павильоны. Работники спецпредприятий приступят к обустройству клумб. В этом году количество цветов планируют увеличить в 1,5 раза.

Основные работы по озеленению, благоустройству и улучшению внешнего вида города возьмут на себя муниципальные предприятия, районные администрации и управляющие компании.

— В нынешних погодных условиях следует уделить особое внимание очистке крыш от снега и наледи, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, — поручила подчиненным глава города Елена Лапушкина

Оказать свою помощь в наведении порядка смогут и горожане. Во всех районах организуют специализированные пункты выдачи инвентаря, необходимого для уборки дворовых территорий. При этом в городе пройдет несколько акций. Первый субботник — «Гагаринский» — состоится 14 апреля. Аналогичные общегородские уборки назначили на 21 и 28 апреля.