Собчак скандально высказалась о гибели детей в Кемерово

Телеведущая Ксения Собчак написала гневный пост на своей странице в Instagram о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». После гибели десятков людей звезда первым делом заговорила о разнице в доходах чиновников и «народа».

Вместо слов сочувствия пострадавшим и семьям жертв происшествия Ксения решила выразить свою гражданскую позицию с другой стороны. (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.). «Мы в точности знаем, что будет дальше, правда ведь? Проверки по торговым центрам, единственным результатом которых станут еще бОльшие взятки, и пару-тройку наказанных нижнего разряда чиновников „на местах“, — предрекла Собчак.

При этом знаменитость спросила подписчиков, что объединяет Волоколамскую свалку (ее назвали одной из причин недавнего отравления местных жителей — Прим. ред.) и ЧП в Кемерово . „То, что и Воробьев и Тулеев не могут и не умеют быть со своим народом… „НАРОД“ воспринимается этими начальниками как нечто отдельное… Им действительно тяжело представить, что можно жить благополучно, хорошо зарабатывать, но искренне сопереживать и хотеть лучшего другим!.. Ну и просто деталь прекрасная: у начальника МЧС по Кемеровской области в декларации Land Cruiser ценой в два миллиона рублей минимум при годовой зарплате 1,6 миллиона рублей. И это все, что вы должны знать о нем и его „эффективной“ работе“, — резюмировала Собчак, добавив к словам сочувствия скандальную ноту.

Однако вместо поддержки на Ксению, которая в последнее время активно делает политическую карьеру, обрушилась критика подписчиков. „Она давит на больное место, в угоду себе. Бессовестная. Могла просто выложить соболезнование и все. Ан нет, целый политический лозунг. Ни совести…ни сердца“, „Кто о чем, а эта пиарится на народном горе“, „На смертях детей решила свой нулевой рейтинг поднять?“, — прокомментировали пост телеведущей разгневанные пользователи соцсети.

Отметим, что тему доходов чиновников в этот скорбный и неподходящий момент поднял и главный редактор радиостанции „Эхо Москвы“ Алексей Венедиктов . „Вы посмотрите, что творит главред „Эха Москвы“ Венедиктов. Вместо того, чтобы просто заткнуться сегодня перед лицом горя людей, потерявших своих детей, он рассказывает о том, что у начальника МЧС по Кемеровской области оказывается в декларации есть Land Cruiser. Ну как к этому относиться?“, — возмутился член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Напомним, сильный пожар в четырехэтажном торговом центре „Зимняя вишня“ в Кемерово произошел 25 марта. По последним официальным данным, погибли 64 человека. Ранее сообщалось, что без вести пропали 69 человек, из них более 40 — дети. На данный момент спасатели обнаружили 37 тел. На совещании в оперативном штабе рассказали, что опознание осложняется ожогами тяжелой степени.