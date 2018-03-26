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Творческая мастерская Лианозовской библиотеки провела мастер-класс по сухому валянию
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Творческая мастерская Лианозовской библиотеки провела мастер-класс по сухому валянию 

Управа района Лианозово 2 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
В пятницу, 23 марта, «Мастерская радости» Лианозовской библиотеки провела мастер-класс по сухому валянию на Московском культурном форуме в Манеже.
«Посетители остались довольны и унесли домой совершенно чудные брошки — у одних получилась собачка, у других — сова, третьи смастерили цветок. Мы всегда за свободу творчества», — говорится в сообщении на сайте «Мастерской радости».
Напомним, «Мастерская радости» работает при библиотеке №57 района Лианозово, расположенной по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 97. (вт)
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