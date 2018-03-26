Творческая мастерская Лианозовской библиотеки провела мастер-класс по сухому валянию

В пятницу, 23 марта, «Мастерская радости» Лианозовской библиотеки провела мастер-класс по сухому валянию на Московском культурном форуме в Манеже.

«Посетители остались довольны и унесли домой совершенно чудные брошки — у одних получилась собачка, у других — сова, третьи смастерили цветок. Мы всегда за свободу творчества», — говорится в сообщении на сайте «Мастерской радости».

Напомним, «Мастерская радости» работает при библиотеке №57 района Лианозово, расположенной по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 97. (вт)