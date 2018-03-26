За пролитый кофе — 500 тысяч. Какие необычные иски выиграли дончане в суде

Недавно все крупные СМИ облетела новость: ростовчанин подал в суд на «Макдоналдс» за пролитый кофе, требуя полмиллиона в качестве моральной компенсации. И частично выиграл дело!

АиФ на Дону » собрали подборку необычных судебных практик наших земляков.

Кофе или полмиллиона?

Скандал развернулся в дон­ской столице в «МакАвто» на Малиновского, когда Николай Шестаков заказал бургер, картошку и большой стакан кофе.

На свою беду продавец, передавая заказ, расплескал горячий напиток на руки посетителя и приборную панель его автомобиля. В качестве извинения пострадавшему предложили ещё одну порцию кофе, или бесплатный пирожок, чем только разозлили Николая.

По словам мужчины, вместо реальной помощи охранники сети питания попросили его скорее отъехать, чтобы не задерживать очередь. В результате — ожог первой степени и ремонт машины на 42 тысячи рублей. Именно наплевательское отношение к клиентам и побудило ростовчанина отправиться в суд.

За помощью он обратился к известному московскому адвокату, который уже успешно судился с McDonald’s в аналогичной ситуации три года назад. Тогда чашечка кофе обошлась ресторану фастфуда в 320 тысяч рублей. На этот раз администрация «МакАвто» сама заподозрила клиента в по­требительском экстремизме, мол, облился сам, чтобы нажиться.

Но, как бы то ни было, в конце ноября Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск Шестакова и постановил взыскать с компании 50 тысяч рублей морального вреда, а также 20 тысяч рублей на услуги адвоката.

Так как квитанции о ремонте машины предоставлены не были, то причинение имущественного ущерба судья посчитал недоказанным. В любом случае, исходом дела Николай остался доволен.

Чуть не прокатили

Интересный случай не так давно произошёл с прославленным донским спортсменом Владиславом Осьмининым , про которого мы не раз писали.

Напомним, уроженец села Самарского пришёл в бильярд самоучкой, что не помешало ему стать мастером спорта, чемпионом Ростова-на-Дону, области, России и обыграть лучшего бильярдиста планеты. Но ни регалии, ни мастерство не застраховали его от безалаберности сотрудников одной из авиакомпаний.

Как рассказал нашей газете ростовский юрист Давид Арутюнян, после очередного перелёта Владу вручили сломанный кий.

«По воздушному законодательству и по международным нормам если человек заранее не оговаривает цену багажа, то ему выплачивается средняя стоимость килограмма груза в размере 600 рублей. Кий весил три килограмма, поэтому авиакомпания хотела оплатить всего лишь 1800 рублей. Стоит отметить, что цена кия с учётом скидок для чемпиона — 65000 рублей», — говорит Давид.

К счастью, справедливость восторжествовала. Юристу удалось доказать причинённый ущерб. Известному клиенту в итоге вернули полную стои­мость дорогого спортивного инвентаря.

Дело о детских колясках

В сентябре 2017 года в Пролетарском суде Ростова рассматривали дело, которое внезапно вызвало резонанс по всей стране, хотя речь шла всего-навсего о детских колясках.

Жительница пятиэтажки в Александровке потребовала законодательно запретить двум соседкам с маленькими детьми, живущим на четвёртом и пятом этажах, оставлять их коляски внизу в подъезде. Уточним, что лифта в доме нет, а остальные жильцы на помехи не жаловались.

Впрочем, в суд 32-летняя истица пошла не сразу, а только после того, как муж одной из мамочек вкрутил в стену кольца-крепления: они появились после пропажи очередной коляски. В общем, договориться дамам мирно не удалось, и в житейской неурядице пришлось разбираться участковому, коммунальным службам и даже пожарным.

Всё это заодно бурно обсуждалось в соцсетях, ситуацию комментировали видные адвокаты, психологи, известные мамы и не менее известные женщины, не имеющие детей.

Надо отдать должное упорству женщины, возбудившей дело. В отличие, от молодых матерей, которые от юридической помощи отказались, посчитав происходящее абсурдом, она не поленилась собрать вескую доказательную базу. Заставила работников ЖЭУ подтвердить порчу общедомового имущества — стены, в которую вкрутили «противоугонное средство».

Был упомянут и слепой житель дома, который мог бы споткнуться о коляски и упасть, хотя за 45 лет жизни в многоэтажке ни разу этого не сделал. В итоге, точку в вопросе о детской «парковке» ростовским служителям Фемиды пришлось ставить в пользу истицы. Ответчиц обязали убрать крепление, покрасить стену подъезда, а также оплатить судебные расходы соседки — пять тысяч рублей.

Ну и ню!

Жительница Морозовского района решила проучить бывшего мужа в суде после того, как тот разместил её откровенные снимки в «Одноклассниках».

Он сделал это, разумеется, без согласия экс-супруги, желая таким образом досадить женщине. Оскорблённая дончанка, недолго думая, подала заявление в правоохранительные органы

Как сообщили «АиФ на Дону» в пресс-службе прокуратуры области, свой поступок мужчина объяснил ревностью. Но за свои эмоции 46-летнему морозовцу придётся расплачиваться по закону.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и отправили в мировой суд для рассмотрения по существу. Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей, 360 часов обязательных работ, либо лишение свободы на срок до двух лет.

К сожалению, порноместь давно перестала шокировать публику. В январе парень из Белой Калитвы также опубликовал в соцсети интимные фотографии своей бывшей подружки, обвинив её при этом в занятии проституцией.

Хотя девушка, скорее всего, отправляла эти снимки своему другу сама, когда состояла с ним в отношениях, многие комментаторы осудили поступок молодого человека и посоветовали барышне также написать заявление в правоохранительные органы.