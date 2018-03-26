«Веломесто» на миллион: в Екатеринбурге выберут лучшие места для велосипедистов

Каким должно быть самое удобное и безопасное место для велосипедиста?

Этим вопросом задались в Екатеринбурге , где ищут «Лучшее веломесто», которым станет объект бытового обслуживания населения, оборудованный всеми необходимыми элементами велоинфраструктуры.

Конкурс от межрегиональной общественной организации «Вело-Город» проходит при участии Свердловского регионального отделения межрегиональной общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей», финал мероприятия состоится в апреле 2018 года.

На проведение конкурса организаторов подтолкнула острая проблема нехватки надежных велосипедных парковок и неразвитости велосипедной инфраструктуры в целом. Между тем, количество велосипедистов в нашем городе с каждым годом растет, поэтому очень важно сделать Екатеринбург безопаснее и удобнее для тех, кто предпочитает данный вид транспорта, который, на данный момент, является самым угоняемым.

«Для многих из нас байк — это не только средство передвижения, но и настоящий друг, товарищ и даже член семьи, которым мы гордимся. Поэтому необходимо постоянно ухаживать за ним и заботиться о его безопасности» — отмечают организаторы.

В результате конкурса будет определен объект, который сможет полностью соответствовать всем необходимым требованиям и нуждам велосипедистов — быть удобным для посещения бытовых объектов, иметь велопарковку, охрану, видеонаблюдение, быть чистым и освещенным, иметь место для душа, переодевания и дополнительные элементы велоинфраструктуры.

Побороться за наличие у себя «лучшего веломеста» смогут любые компании, осуществляющие свою деятельность в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.

Тестирование конкурсных объектов пройдет во время «Апрельской Вело-Революции», которая состоится 21 апреля. Участники велосипедного заезда и специальная оценочная экспертная комиссия посетят различные велосипедные места и выберут среди них «лучшие» и «худшие», которые попадут под «вело-трибунал».

В результате конкурсного тестирования будет объявлено голосование, которое пройдет на сайте «Вело-Города». Победителем конкурса будет признан объект, набравший большинство голосов.

«Мы уверены, что настало время, когда городская инфраструктура начала активно меняться. Велосипедистов с каждым годом становится все больше, чтобы они могли чувствовать себя комфортно, необходимо работать не только над сетью велодорожек, но и над обустройством точек бытового обслуживания населения» — отметил основатель МОО «Вело-Город» Константин Мочалов.

Заявки на участие в конкурсе уже приняты, но у вас еще есть возможность поучаствовать в данном мероприятии! Для этого скачайте анкету участника на сайтах www.velotown.ru или www.amp66.ru и присылайте ее на почту velogorodrf@yandex.ru. Участие в конкурсе абсолютно бесплатное, успевайте!

МОО «Вело-Город» приглашает к участию и сотрудничеству компании, организации и частные лица, которые готовы внести свой вклад в вопросы благоустройства территории компаний в рамках улучшения и развития велоинфраструктуры города. Став нашими партнерами, вы поможете сделать наш город лучше!

Участие в мероприятие бесплатное

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Напоминаем, что МОО «Вело-Город» занимается развитием велодвижения и велоинфраструктуры с 2009 года.