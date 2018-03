Актриса Маруся Фомина выходит замуж за продюсера Алексея Киселева

Совсем недавно по сети разлетелась информация о том, что 25-летняя актриса и модель Маруся Фомина ждет ребенка от 34-летнего креативного директора кинокомпании «Небо» Алексея Киселева . В период ожидания пополнения в семье возлюбленные решили узаконить свои отношения и сыграть свадьбу.

Мария получила предложение руки и сердца в воскресенье, 25 марта. Авторитетный кинопродюсер подарил актрисе кольцо с внушительным бриллиантом ювелирного дома Cartier.

Кольцо, которое Алексей Киселев преподнес Марусе Фоминой

Как сообщил позже сам Киселев, в ответ на предложение он получил заветное «да».

Лицо человека, который ответил «да».

The face of «Yes»

A post shared by Alexey Kiselev (@alexkisa) on Mar 25, 2018 at 12:23pm PDT О деталях будущего торжества, как и о дате, невеста и жених решили пока не распространяться. Но, судя по активности Алексея в социальных сетях, долго скрывать информацию он не станет.