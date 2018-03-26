Ещё
Актриса Маруся Фомина выходит замуж за продюсера Алексея Киселева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Актриса Маруся Фомина выходит замуж за продюсера Алексея Киселева 

Журнал ОК! 2 часа назад
Совсем недавно по сети разлетелась информация о том, что 25-летняя актриса и модель Маруся Фомина ждет ребенка от 34-летнего креативного директора кинокомпании «Небо» Алексея Киселева. В период ожидания пополнения в семье возлюбленные решили узаконить свои отношения и сыграть свадьбу.
Мария получила предложение руки и сердца в воскресенье, 25 марта. Авторитетный кинопродюсер подарил актрисе кольцо с внушительным бриллиантом ювелирного дома Cartier.
Кольцо, которое Алексей Киселев преподнес Марусе Фоминой
Как сообщил позже сам Киселев, в ответ на предложение он получил заветное «да».
Лицо человека, который ответил «да».
The face of «Yes»
A post shared by Alexey Kiselev (@alexkisa) on  Mar 25, 2018 at 12:23pm PDT  О деталях будущего торжества, как и о дате, невеста и жених решили пока не распространяться. Но, судя по активности Алексея в социальных сетях, долго скрывать информацию он не станет.
О романе Фоминой и Киселева стало известно осенью прошлого года: они пришли в качестве пары на фестивале Context. Diana Vishneva. До романа с продюсером модель встречалась с сыном Олега Табакова — Павлом. Однако до ЗАГСа они так и не дошли. Что же касается Киселева, то для него брак с Марусей станет третьим: он был в законных отношениях с Майей Тархан-Моурави и Идой Кехман.
Журнал ОК!: последние новости
Сергей Лазарев, Евгений Плющенко и Лолита: флешмоб в честь новой песни Киркорова Джордж и Амаль Клуни, Ким Кардашьян, Селена Гомес: звезды поддержали марш против оружия До глубины души: Джордж Клуни написал открытое письмо ученикам школы Паркленда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17 стран высылают российских дипломатов546
США высылают российских дипломатов305
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно233
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди123
В МИД РФ отреагировали на решение Запада40
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение