Участковые уполномоченные полиции отчитаются о работе перед жителями Старого Крюково

С 5 по 23 апреля состоятся отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением района по итогам работы за 2017 год.

Как сообщили в пресс-группе зеленоградского УВД, в ходе встреч, которые пройдут во дворах жилых домов, участковые проинформируют жителей об оперативной обстановке на обслуживаемом участке, о работе с заявлениями граждан, о принимаемых мерах по сообщениям о преступлениях и происшествиях. Также участковые объяснят гражданам как не стать жертвой мошенников, как уберечь свое имущество от незаконных посягательств и ответят на их вопросы.

Кроме того, в окружном УВД отметили, что информация о месте и времени проведения отчета участкового уполномоченного полиции будет размещена в подъездах жилых домов за 10 дней до начала мероприятия.

График встреч в районе Старое Крюково