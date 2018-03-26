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Участковые уполномоченные полиции отчитаются о работе перед жителями Старого Крюково
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Участковые уполномоченные полиции отчитаются о работе перед жителями Старого Крюково 

Старое Крюково 2 часа назад
Фото: Старое Крюково
С 5 по 23 апреля состоятся отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением района по итогам работы за 2017 год.
Как сообщили в пресс-группе зеленоградского УВД, в ходе встреч, которые пройдут во дворах жилых домов, участковые проинформируют жителей об оперативной обстановке на обслуживаемом участке, о работе с заявлениями граждан, о принимаемых мерах по сообщениям о преступлениях и происшествиях. Также участковые объяснят гражданам как не стать жертвой мошенников, как уберечь свое имущество от незаконных посягательств и ответят на их вопросы.
Кроме того, в окружном УВД отметили, что информация о месте и времени проведения отчета участкового уполномоченного полиции будет размещена в подъездах жилых домов за 10 дней до начала мероприятия.
График встреч в районе Старое Крюково
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