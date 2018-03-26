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Восемь учащихся ДШИ из Котельников стали лауреатами и призерами международного музыкального конкурса
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Восемь учащихся ДШИ из Котельников стали лауреатами и призерами международного музыкального конкурса 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Восемь учащихся детской школы искусств имени В. К. Андреева городского округа Котельники стали лауреатами различных степеней, а также дипломантами международного конкурса‐фестиваля «Колыбель России». Об этом рассказала директор ДШИ города Ольга Кочеткова.
Международный
конкурс-фестиваль
«Колыбель России» проходил с 22 по 25 марта в Москве. Победителей определяли в категориях «хореография», «инструментальный жанр», «театр моды», «оригинальный жанр», «театральный жанр». По итогам фестиваля его участники получили звания лауреатов, дипломантов и обладателя
гран-при  конкурса.
Восемь наших учеников стали лауреатами, а также дипломантом первой степени международного конкурса, который проходил в Москве. Ребята выступали как сольно, так и в дуэтах. Они исполняли произведения Вивальди, Грига, Баха, Гершвина, Косенко и других
— Ольга Кочеткова, директор ДШИ.
Она добавила, что в минувшие выходные прошло еще два музыкальных конкурса, по результатам которых также учащиеся ДШИ из Котельников стали лауреатами конкурсов. В частности, Георгий Савченко стал лауреатом первой степени областного
фестиваля-конкурса
детского и юношеского творчества «Юные таланты Московии». А оркестр русских народных инструментов «Жаворонок» занял третье место в  Межрегиональном
фестивале-конкурсе
детских оркестров и ансамблей русских народных инструментов имени
Е. М. Стомпелева
в Ярославле.
Слова поздравления в адрес победителей и призеров адресовала глава Котельников Ирина Польникова. Она поблагодарила музыкантов и пожелала им дальнейших успехов.
Ученики детской школы искусств продолжают радовать нас творческими успехами и высокими достижениями. Мы гордимся вами! Желаю дальнейшего развития, вдохновения, покорения новых высот. Отдельно благодарна педагогам, которые готовят ребят к конкурсам различного уровня
— Ирина Польникова, глава города.
Учащиеся детской школы искусств имеми
В. К. Андреева
являются многочисленными победителями и призерами международных, всероссийских и областных конкурсов.
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