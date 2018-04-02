Омская студентка-психолог, напавшая на росгвардейцев в общежитии, приговорена к 1 году условно

Суд Омска вынес приговор 21-летней студентке Омского государственного педагогического университета Еве Абрамович, которая признана виновной в избиении сотрудников Росгвардии. Это произошло во время ее задержания в общежитии, жильцы которого пожаловались на шумных соседей.

Российская Фемида назначила Еве Абрамович, которая учится на психолога и социального педагога, наказание в виде одного года лишения свободы условно, сообщается в репортаже канала

"Антенна-7"

(таймкод 2:53). При этом девушке грозило наказание в виде пяти лет колонии.

Вынесение приговора девушка «отпраздновала» в кафе. Там же Ева записала видеообращение для своих поклонников, в котором с улыбкой на лице сказала, что «не огорчается, хотя ее и не оправдали».

"Меня не садят в тюрьму… Ну, год условно, что ж, двигаемся дальше", — игриво добавила Ева. Она также разместила на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» ссылку на репортаж о вынесенном приговоре.

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Девушку отдали под суд после того, как в ноябре 2017 года вахтерша университетского общежития попыталась остановить студенческую вечеринку, сопровождавшуюся употреблением алкоголя. Компания собралась в комнате приятеля Евы. Молодые люди не желали расходиться, и тогда вахтерша позвонила в полицию, писала

На место происшествия прибыл наряд Росгвардии, однако Ева вела себя так агрессивно, что силовикам потребовалось подкрепление. Девушка категорически отказывалась сесть в машину росгвардейцев и ехать в ближайшее отделение полиции.

На последнем судебном заседании приятель Абрамович, у которого она была в гостях, рассказала, что дебоширка «хваталась за все, что можно, и ее не могли вытащить из здания». В какой-то момент девушка повисла на ноге у силовика. При этом она нецензурно бранилась. Ева также пнула двух росгвардейцев ногой, а одному силовику расцарапала лицо.

Сама Ева в свое оправдание говорила, что действовала так из-за стресса и выпитого алкоголя. Она также «испугалась рассказов о том, что в полиции людей бьют», а потому и отчаянно сопротивлялась.

"Образцовая" студентка напала на женщину-педагога

В университете на Еву составили просто великолепные характеристики. Однако одна из преподавательниц на условиях анонимности рассказывала, что Ева прямо во время пары напала на нее. Причем этот инцидент произошел уже после задержания девушки стражами порядка.

"Это было мое первое занятие в этой группе. Нам предстояло три пары подряд, и Ева Абрамович опоздала на первую на 15 минут, — пояснила пострадавшая. — У меня такое правило: опоздал — приготовь ручку с тетрадкой и тихо займи свое место. Но тут все было иначе: широко распахнула дверь, вела себя вызывающе, взгляд наглый, пришла ярко накрашенная".

Потом педагог сделала опоздавшей замечание из-за поставленной на подоконник сумки. Студентка, по словам преподавателя, в течение пары перебивала ее и вела себя слишком развязно. На третьей паре, пока вся группа смотрела документальный фильм о Януше Корчаке , преподавательница вышла, чтобы принять лекарства. Вернувшись, она обнаружила, что студентка Абрамович стоит в коридоре с двумя бутылками воды, которые явно только что принесла из буфета.

Педагог попыталась удалить учащуюся за несоблюдение дисциплины, но Ева отказалась. Затем она схватила женщину за руку и «неестественно вывернула ее». Педагог почувствовала острую боль.

В травмпункте у пострадавшей диагностировали повреждение связок. Женщина обратилась в полицию, после чего участковый допросил всю группу студентов.

Педагог написала служебную записку про конфликт с «проблемной» студенткой, а та подготовила ответное заявление в деканат, пожаловавшись на преподавательницу, которая якобы оскорбляла ее и даже угрожала.

"Я оказалась на 12 дней на больничном, правой рукой писать не могу, — признавалась пострадавшая. — В конце концов, задеты мои профессиональные честь и достоинство. Я работаю уже 35 лет, но никогда со мной таких инцидентов не происходило!" Педагог твердо хотела привлечь студентку к ответственности.

"Эта девушка учится на социального педагога, но отсутствие морально-этических норм налицо. Разве будущий педагог может так себя вести — взять хотя бы эту историю, когда она, будучи пьяной, оказывала сопротивление людям в форме?" — вопрошала пострадавшая.

Сама Ева Абрамович назвала претензии в ее адрес клеветой. «20 человек из моей группы — свидетели того, что я ее пальцем не трогала. А вот она-то меня и оскорбляла публично, и выпихивала из дверей аудитории», — пояснила девушка.